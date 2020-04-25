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Corona’da Son Durum 25 Nisan 2020
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Çelikhan’da 1 mahalle karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaya Mahallesi karantinaya alındı.
Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası
TRABZON'da, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, yol ortasında meşale yakarak, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nca 492'şer TL para cezası uygulandı.
23 Nisan coşkusu Sultangazi’de erken başladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadan kutlamak zorunda kalan çocuklara Sultangazi Belediyesi bayramı kapılarına getirdi.
KKTC’den sevindiren haber, bir haftadır koronavirüs vakası yok
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bugün 546 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.