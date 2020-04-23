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Corona’da Son Durum 23 Nisan 2020
Bakan Koca: Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik.
Bakan Koca: Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik.
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