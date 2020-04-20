Bakan Koca: Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.
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Corona’da Son Durum 20 Nisan 2020
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