Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız yakında 10.000’in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
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Corona’da Son Durum 17 Nisan 2020
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