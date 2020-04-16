Fahrettin Koca: Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000’in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

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