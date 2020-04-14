Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Dördüncü haftada Türkiye’de vaka artış sayısı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin yaranmasının adıdır. Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık.

Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor.

Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap getiriyor. Biz nokta atışı yapıyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu. Dünyanın büyük çoğunluğu ise filyasyon yerine tanı ve şikayetle başvuru yolunu izliyor. Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşti. Türkiye, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir.

Koca: 261 bin 969 kişi tespit ettik. Yüzde 95.8’ine ulaştık. Takibi yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Her doğrulanmış vakaya ortalama 4 buçuk kişi düşüyor. Filyasyon ekibi biri doktor biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar. Bin 200 filyasyon ekibi İstanbul’da görev alıyor. Türkiye genelinde ekiplerin sayısı 4 bin.