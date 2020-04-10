Bakan Koca: Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.

Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ss1gmYVOXY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2020

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Türkiye’nin şu an sağlık personeli sayısı 1 milyon 65 bindir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.

Nisan ayındayız. Güneşin cazibesi sizi dışarıya davet edecek. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Büyük bahara daha var, evde kalalım.

Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yapıldı. 4 bin 747 yeni vaka var. 98 kişi ile birlikte toplam vefat sayımız 1006 oldu.

Bu dönemde taramayı giderek artırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastane yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayının stabil döneme girdiğini rahatça söyleyebiliriz. Bu bizi rahatlatmamalı.

ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK

Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa’da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.