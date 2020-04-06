Bakan Koca: Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
Ana Sayfa Güncel Haberler Corona’da Son Durum 06-04-2020
Corona’da Son Durum 06-04-2020
YazarSmanchiAdmin
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