Bakan Koca: Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.
Ana Sayfa Güncel Haberler Corona’da Son Durum 05-04-2020
Corona’da Son Durum 05-04-2020
YazarSmanchiAdmin
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