Dünya Gazetesinden Hilal Sarı’nın haberine göre Çin’den yayılan salgın nedeniyle üretim ve hizmetlerini durduran şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Fatura, şimdiden SARS’ın maliyetini aştı.

Corona virüs salgını nedeniyle otomotiv, bilgi teknolojileri, turizm, perakende ve ulaştırma başta olmak üzere birçok sektörde ciddi üretim kayıpları yaşanıyor. Çin hükümeti virüsün etkili olduğu sanayi bölgelerinde üretimi yasakladı. Çin’deki faaliyetlerini geçici süreyle durduran uluslararası şirketlere her gün yenileri eklenirken, uzmanlar, yeni corona virüsün yarattığı tehdidin, 2003 yılında yine bu ülkede yaşanan SARS salgınından çok daha ciddi olduğu uyarısında bulunuyor. Önde gelen yatırım kuruluşlarına göre ise, yaşanan olumsuz tablonun Çin ile birlikte küresel ekonomiye etkilerinin beklenenden ağır olabileceğine dikkat çekiliyor.

Salgının ilk ekonomik etkileri Çin’de ortaya çıkıyor, buna göre:

Dev otomobil şirketleri General Motors, Nissan, Renault, Honda ve Toyata corona virüs nedeniyle çin’de üretim durdurma kararı aldı.

Foxconn, Samsung, FMCG, Johnson&Johnson gibi büyük markalara ait üretim tesisleri de corona virüs salgını nedeniyle üretime ara verdiklerini açıkladılar.

Kısa bir süre önce kahve zinciri Starbucks, corona virüs salgını nedeniyle Çin’de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma kararı aldı. McDonald’s da 5 kentteki şubelerini kapattıklarını açıkladı. IKEA ise corona virüs salgını sebebiyle Çin’deki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi bir artış yaşanıyor. Çin’li yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının da 170’e yükseldiğini açıkladı.

Corona Virüs şimdiden ABD, Kanada, Avusturalya, Almanya, Fransa, Finlandiya,Japonya, BAE, Malezya ve Singapur’da da görüldü, lakin şu anda bu ülkelerde vaka sayısı az ve hastalık salgın boyutuna en azından henüz ulaşmamış durumda.

Bu salgın yüzünden hem Çin’e giden turist sayısında ve hem de Çin’den gelen turist sayısında ciddi azalmalar olması bekleniyor, bu muhakkak ki hem turizm sektöründe ve hem de havayolu ulaşımında bir ciro kaybına yol açacaktır.

Virüs salgının daha genişlemesi ve daha çok insanı etkilemesi durumunda dünyanın en büyük üretim üssü olan Çin’in dev bir karantina bölgesine dönüşmesi, ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Küresel ekonomiye yönelik zaten bir durgunluk tehdidi vardı bu salgın tehdidi gerçeğe dönüştürebilir.

İşin daha da kötüsü Çin Kore ve Japonya gibi diğer büyük üretim üslerine de çok yakındır, salgının bu bölgelere de yayılma tehlikesi vardır. Böyle bir durumda corona virüs salgınının ekonomiye etkileri çok daha derin ve sarsıcı olabilir.

Türkiye her ne kadar Çin’e çok uzak bir coğrafi konumda olsa da başta turizm olmak üzere bir çok sektörün bu salgından etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Çin’den gelen ara mallar ile üretim yapan sanayi kuruluşları da tedarik zincirindeki olası aksamalardan etkilenecek, üretim süreçleri sekteye uğrayabilecektir. Havayolu kullanımının azalması hem Türk Hava Yolları ve hem de İstanbul Havalimanını olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Virüsün Türkiye’de de görülme olasılığı da var elbette ve salgının Türkiye’ye de sıçraması sadece ekonomimizi değil insanlarımızın canını da tehlikeye atacaktır.

Corona Virüs salgınının ülkemize de sıçramaması için yetkililer acil önlemler almak ve olası tıbbi müdahaleler için ciddi hazırlık yapmak zorundadır.

Umarım tıp bilimi bu yeni virüsü durduracak çareleri bir an önce bulur da hem bir çok insanın canı kurtulur ve hem de 2020 yılı ekonomik açıdan kayıp bir yıl olmaz,

