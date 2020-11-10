Corona ve futbol borsası…

Bugün bir ulusun kaderini değiştiren, çağdaş ve bağımsız Türkiye’yi bizlere emanet eden Ulu Önder Atatürk’ün ebediyete göçüşünün 82. yıldönümü. Tüm dünyanın taktir ettiği atamızın manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, emanetini bizden sonraki kuşaklara ulaştırma adına elimizden gelen çabayı göstereceğimize söz veriyoruz. Rahat uyu atam…

Evet şimdi bu haftaki konumuza geçelim isterseniz…

Coronavirüs başta insan sağlığı ve buna bağlı olarak dünya ekonomisini, savaş dönemlerinde yaşanan boyutlara taşıdı.Tabi ki, her sektör gibi futbol da bu olumsuzluktan nasibini aldı. İşte bu anlamda yapılan bir araştırma, içinde bulunulan tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Yapılan araştırmada, dünyanın en değerli 500 futbolcusunun içinde bulunduğumuz yılın Şubat ayında bonservis bedelleri toplamda 20 milyar 714 milyon EURO’yken, bugün aynı 500 futbolcunun bonservis bedelleri yüzde 10.3 geriye gitmiş durumda.

Örneğin Neymar’ın sekiz ay önce 148 milyon EURO olan bonservis bedeli 18 milyon EURO düşerek 130 milyon EURO seviyesine geldi ve Brezilyalı oyuncu meslektaşları arasında en fazla değer yitiren isim oldu. Bir başka örnek de Messi. Onun da değeri on milyon EURO geriye giderek EURO 114 milyona geriledi ve değer kaybı sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Bu arada pandemi sürecinin başlamasının hemen sonrasında Nisan ve Mayıs aylarında, bu değer kaybı yüzde 19.6 seviyelerini görmüş. Tabi ki, yaşanan bu değer kaybından etkilenmeyen ya da en az etkilenen isimler de yok değil tabi ki.

Şu an için dünyanın en değerli ya da bir başka deyişle en pahalı futbolcusu Kylian Mbappe 205 milyon EURO’luk değerini koruyor. PSG forması giyen bu oyuncuyu, Raheem Sterling izliyor. Manchester City forması giyen Jamaika asıllı yıldızın bonservis bedeli 138 milyon EURO. Dünyanın en pahalı üçüncü futbolcusu konumundaki Jadon Sancho 135 milyon EURO’luk değere sahip. Borissia Dortmund’un İngiliz futbolcusu bu süreçte değerini arttıran isimlerden.

Şurası muhakkak ki, futbolun olmazsa olmazı ve de kulüplerin önemli gelir kaynağı olan taraftarın henüz tam anlamıyla tribündeki yerini alamıyor olması da bu düşüşün en önemli etkenlerinden.

Evet, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada sınırlı da olsa tribünlere seyirci alınmaya başladı. Ancak, Avrupa başta olmak üzere Kovit 19 vakalarının salgının ilk dönemindeki sayılar seviyesine gelmesi, birçok şeyi yeniden tepetakla edebilir.

Felaket tellallığı yapmak istemem. Lakin, doğrusunu söylemek gerekirse, önümüzdeki sürecin çok sancılı ve pandemi anlamında futbola doğrudan etki yapacağını düşünüyorum.

Kalın sağlıcakla…