Haftalardır Corona Virüs’le yatıyor, Corona Virüs’le kalkıyoruz. Tüm dünya bu illetten kurtulup sağlıklı günlere ulaşabilmek adına 7/24 gece gündüz çalışıyor. İlim ve bilim adamları, belki de tarihte hiç rastlanmamış bir yoğunlukta aşı ve ilaç üretebilmek için adeta beyin patlatıyorlar.

Kuşkusuz bu zorlu günler, inşallah bir daha hiç gelmemek üzere çekip gidecek. Ancak, bu sürecin ardından çok önemli bir ekonomik yıkım ve bıraktığı izler kalacak.

Özellikle futbol dünyası daha şimdiden inanılmaz bir çöküşün tam göbeğinde…

Türk sporunun dört dev armadası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor borsada yüzde elliye yakın değer kaybetti.

Bu lanet virüs en fazla vurduğu ülkelerden İtalya’nın en önemli kulüplerinden Juventus’un da borsa değerleri yüzde ellinin üzerinde geriledi.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un hisseleri yüzde kırkın üzerinde değer kaybetti.

Dünyanın en zengin kulüplerinden İngiliz devi Manchester United da salgın nedeniyle yüzde otuza yakın hisse kaybı yaşadı. Fransız ekibi Olympic Lyon da yüzde yirmi ile otuz bandı arasında kayıp yaşadı.

İspanya’da durumun iç açıcı olmadığı ortada. Real Madrid’in en az yüzde 25, Barcelona’nın da yirmi civarında borsa kaybı olduğu anlaşılıyor.

Bu örnekleri arttırmak mümkün ve de ortaya çıkan tablo gösteriyor ki, Avrupa’nın en büyük ligleri ve o liglerdeki büyük kulüpleri zor günler bekliyor.

Başta da belirttiğim gibi, tüm dünyayı kasıp kavuran bu Corona Virüs illeti elbette yenilecek.

Belki de dünyada ilk kez, tüm uluslar bir ortak amaç uğrunda fikir görüş ve güç birliği içinde. Bu savaştan galip ayrılacağız. Bundan hiç şüphem yok. Lakin dünyanın en önemli ekonomileri dahi, daha şimdiden güçlü bir şekilde zorlanıyor. Çünkü bu süreç iş dünyasını da durma noktasına getirdi. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası evlerine kapandı. Ticaret hayatı, ciddi anlamda sıkıntıda. Tabi ki spor dünyası da aynı durumda ve zaten zor bir dönemde olan kulüpler bütçelerini hayli güç yönetirken, bir de şimdi Corona darbesi geldi. Ligler durdu, etkinliklerin hepsi iptal edildi. İlan edildiği gibi, uluslar arası organizasyonların da tümü ileriki tarihlere ötelendi.

Sözün özü; Corona Virüs’le verdiğimiz bu savaşı bir şekilde kazanacağız, bu kesin. Ancak içinde sporun da olduğu, tüm kulvarlarda bu başarının faturası çok ağır olacak.

Kalın sağlıcakla…