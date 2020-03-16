Tüm dünyayı kasıp kavuran Corona Virüsü (COVİD 19) spora da ağır darbe indirdi. Dünyanın birçok ülkesinde sportif temaslar ya ertelendi, ya da seyircisiz oynanmak zorunda.



Tüm branşlarda ve tüm organizasyonları derinden etkileyen bu illet tabi ki bize de yansıdı. Tüm maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu nedenle, Galatasaray – Beşiktaş ve Trabzonspor – Medipol Başakşehir gibi önemli maçlar da dahil olmak üzere tüm karşılaşmalarda tribünler boştu.



Sporun olmazsa olmaz özelliklerinden seyircinin olmadığı karşılaşmalardaki seyir zevki tabi ki bilindik keyif ve temaşadan hayli uzaktı. Şampiyonluk yarışı veren iki devin arasındaki derbinin de havası kaçmış gazozdan hiçbir farkının olmadığını söylemeliyiz.



Hemen ekleyeyim; Alınan kararın son derece doğru ve sonuna kadar da yanındayım. Dünya üzerinde sağlıktan daha önemli olan hiçbir şeyin olduğuna inanmıyorum.



FIFA’nın, “Özel milli maçları erteleyin, ya da iptal edin” çağrısı yaptığı, İtalyan Futbol Ligi Serie A takımı Sampdoria’da Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsbynin’de Corona Virüs tespit edildiği, 2 Nisan tarihine kadar ertelenen Alman Futbol Ligi Bundesliga ekibi Paderborn’un, 20 yaşındaki stoperi Luca Kilian’ın Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığının açıklandığı benzeri örneklerin yaşandığı bir ortamda bundan daha doğru bir karar olamazdı.



Diliyorum bu olumsuz tablo, alınan etkili önlemler ve bu önlemlere aşırı riayet ederek çok kısa bir zamanda ortadan kalkar.

Bu arada, başta da belirtiğim gibi, Corona yalnızca futbola değil, tüm branşlara da ağır darbe vurdu. Tekvando, güreş, judo gibi bireysel sporların da önemli etkinlikleri, uluslar arası turnuvalar, alınan önlemler kapsamında iptal edildi. Bilmemiyorum ancak, Haziran ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020’nin dahi oynanamama olasılığı konuşuluyor.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çok sayıda insanın biraraya gelmesinin bu salgının daha hızlı bir şekilde yayılmasında etkili olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde, salgın hastalıkla verilen mücadelenin başarı düzeyine bağlı olarak, FIFA ile yapılacak olan görüşmelerin bu anlamda önem kazandığı da bir gerçek. Dünya Sağlık Örgütübu turnuva’nın ya iptalini, ya da seyircisiz oynanmasını istemesi halinde, FIFA’nın ne yapacağını şimdiden merak ediyorum doğrusu.



Dilerim, bir an önce alınan önlemler etkili olur ve Corona Virüs denilen bu illetten kurtuluruz da, büyük bir heyecanla beklediğimiz EURO 2020’yi de izleme keyfimiz ortadan kalkmaz diyorum.

Kalın sağlıcakla…