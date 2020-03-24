Bakan Koca: Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.
Ana Sayfa Güncel Haberler Corona Son Durum 24-03-2020
Corona Son Durum 24-03-2020
YazarSmanchiAdmin
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