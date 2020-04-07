Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon konusunu hayat tarzına getirmesi gerekmektedir. Hepimizi eşit derece ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor.

Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu. Toplum olarak nelerden kaçınması gerektiğine dair tekliflerde bulunacak. Dünyada bir ilk olacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde olacak.

Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. Bütün bu risklerlere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. Test sayısı arttıkça doğal olarak vaka sayımız da artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayı arasındaki ilişki tarama konusundaki başarıdan kaynaklanmaktadır.