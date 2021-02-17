Corona Partisi Mi Yoksa Parti Coronası mı?

Hem yaşamımızı ve hem de ekonomimizi tehdit eden bu corona virüs salgınını bir an önce engelleyebilmek için tüm uzmanlar ve yöneticiler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını şiddetle önerirken en tepe yöneticinin “aleme verir talkını, kendi yutar salkımı” misali kalabalık ve tıklım tıkış parti kongreleri düzenlemesi ve bununla da övünmesi gerçekten de ibretlik bir olaydır!

Salgının tam göbeğinde, Türkiye’nin dört bir yanından insanları davet edip 350 bin kişi ile Ayasofya’da tören düzenlemenin salgını nasıl tüm yurda yaydığını görmedik mi?

Şimdi de tabanı diri tutacağım diye insanları kapalı ortamlara doldurup tıklım tıkış kongreler düzenlemek benzer bir etki yaratmayacak mı?

Farklı illerde yapılan kongrelere bağlanan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, corona virüs salgınının yükselen seyrine, başta Sağlık Bakanlığının yetkilileri olmak üzere tüm uzmanların ve bilim insanlarının uyarılarına aldırmayarak kalabalık kongreler düzenlemesi, üstüne üstlük kapalı salonları tıklım tıklım dolduran parti üyelerine birde teşekkür etmesi gerçekten de akıllara zarar bir olay değil midir?

Saray yönetimi bilimsel gerçeklerden bu kadar kopuk mu, yoksa salgını ve insan canını hiç önemsemiyor mu gerçekten de çok merak ediyorum…

Amerika’da bazı çılgınlar birbirlerine virüs bulaştırmak için “corona partileri” düzenlemiş bu partilerde salgına yakalanan bir çok kişi ölmüştü, o zaman bu partileri hepimiz eleştirmedik, ayıplamadık mı?

Ülkemizde gizli saklı, kıyıda köşede pandemi koşullarını gözetmeden doğum günü yada yılbaşı partileri verenlerin evini barkını jandarma polis basıp ceza yazmadı mı?

Bu yapılan doğru ise, pandemi koşullarında böyle toplantılar yapılabiliyor ise neden esnafın lokantasını, kahvesini kapatıyorsunuz?

Vatandaş inim inim inliyor, eve ekmek götüremiyorum dükkanımı açayım diyor, siz umursamıyor dalga geçer gibi eline üç beş kuruş sıkıştırıp aman salgın var bulaşır, dayan diyorsunuz; lokantada, meyhanede, kahvede, tiyatroda, konserde bulaşan bu virüs parti kongresinde bulaşmıyor mu?

Okullar kapalı, eğitim görülmedik bir biçimde aksıyor, salgın gerekçesi ile bu kurumlar kapalı, hizmet veremiyor. Bir çok özel okul, yurt ve servis iflas etmiş durumda, okulda serviste bulaşan virüs, parti kongresinde bulaşmıyor mu?

Düğünler, nişanlar ve hatta cenaze törenleri bile yapılamıyor, yapılanlara sadece sınırlı katılım sağlanabiliyor maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması isteniyor ama parti kongrelerine katılım sınırsız, kural mural da tanınmıyor, düğünde nişanda cenazede bulaşan virüs, parti kongresinde bulaşmıyor mu?

Parti kongrelerini, gövde gösterisi yapma, tabanı konsolide etme, oy devşirme uğruna corona virüs partisine çeviren yöneticiler,üstlendikleri riskin, girdikleri vebalin farkındalar mı?

İşin açığı AKP yönetimi bu salgını yönetmekte gösterdiği beceriksizlik ve basiret eksikliği ile bir corona partisine dönüşmüş, sonuçlarını hiç düşünmeden corona partileri verip durmaktadır, corona virüse hizmet ve yayılmasına aracılık etmektedir!

Sayın muktedir zevat; bakın bu salgının insan yaşamına yönelik yarattığı tehdidi tüm bilim insanları her gün dile getiriyor. Biz ekonomistler ise bu salgının ekonomimizde yarattığı tahribatı anlatıp duruyoruz. Salgın durdurulmadan ekonomideki kan kaybı da hiçbir şekilde durdurulamaz. Yapılması gereken tek şey 28 gün karantina ilan edip vakaları kısıtlamak, toplumu eş zamanlı ve eşgüdümlü olarak aşılayarak bir an önce salgını ortadan kaldırmaktır.

Aşı konusunda yaya kaldığınız, toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için mülteciler ile beraber 90 milyonu bulan nüfusun yüzde 70’ini iki doz aşı kullanarak aşılayabilecek 120 – 130 milyon doz aşıyı bir türlü temin edemediğiniz ortada iken virüsün yayılmasını büsbütün kontrolden çıkaracak bu tip organizasyonlara girişmenin ne anlamı olduğunu izah etmek iktidarın boynunun borcu değil midir?

Tekrar söylüyorum ekonomi çöküyor, salgının süresi uzadıkça ekonomik etkileri derinleşiyor, yarın çok geç olacak, kapanan, iflas eden şirketleri finansal ve hukuki sorunlardan arındırarak tekrar üretime geçirmek çok ama çok zordur.

Aklınızı başınıza devşirin, algı operasyonlarını bırakıp ekonominin gerçek sorunlarına odaklanın, yoksa demedi demeyin sandıkta dibi görürsünüz…