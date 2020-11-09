Corona neyki en büyük düşman vatan hainliği…

Corono’dan korunmanın yolları var.”Sokağa çıkma.Maske tak.Dezenfekte ol.Toplu yerlerde bulunma…”Corona’dan korunuyoruz.Ya vatan haininden nasıl korunuruz?



Kimin ne olduğu belli değil.

Adamlar öyle güzel oynuyorlar ki;

Hepsi iyi birer tiyatro oyuncusu.

Bir anda karşına vatan haini düşmanı olarak çıkıyorlar.

Bu durum karşısında ne yaparsın?



Terör Örgütü Lideri Fethullah Gülen bir ara aydın din adamını oynadı.

Atatürkçü oldu.

Yobaz din adamlarına tu kaka dedi.

Tüm aydınların aklını çeldi.

Ecevit inandı.

Demirel İnandı.

Tansu Çiller İnandı.

Ona inanmadık kimse kalmadı.

Tümünü yanılttı.

Fethullah Amerika’nın adamı.

CİA ajanı.

Usanmadan,bıkmadan vatan haini yetiştirdiler.

Ortaya saldılar.

Türkiye’deki baş adamlarını bulamazsak işimiz zor.

Zor dostum zor.

Türkiye deki en büyük Fethullahçıyı bulun.

Bulamazsak halimiz duman.