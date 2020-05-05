FIFA, dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs illetinin belirgin biçimde gerilemesi, yani etkisini giderek azaltmaya başlamasıyla, tamamen duran futbolda geri dönüşün şeklini ve şemalini belirlemeye çalışıyor.

Önümüzdeki yakın süreçte, futbol liglerine start verecek olan ülkeler maçların sıkışıklığı ve kadrolarındaki oyuncuların yeterli antrenmandan uzak kalmaları nedeniyle çözüm arayışları içinde.

FIFA da bu anlamda hayli çarpıcı bir öneride bulundu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği fikstür yoğunluğu nedeniyle, kulüp ve ülke milli takımlarına bir maçta beş oyuncu değişikliği hakkı verilmesini istedi.

Yapılan açıklamada, fazla yüklenme sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına, takımlara bir maçta beş oyuncu değişikliği hakkı tanınması önerildi.

Buna göre takımlar, 90 dakikalık süre içinde üç yerine beş oyuncu değiştirebilecek. Eleme usulü oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmalarda da oyuncu değiştirme sayısı altı olacak. Ancak takımlar oyun içinde gereksiz duraksamalara neden olmaması için bu beş oyuncu değişimini, oyunu en fazla üç kez durdurabilecek şekilde gerçekleştirecek.

Bu uygulama gelecek sezonun sonuna kadar yürürlükte kalacak ve bir sonraki sezon yeniden eski sisteme dönüş yapılacak.

FIFA’nın bu önerisini futbol oyun kurallarından sorumlu olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yani IFAB onaylarsa, kural resmi olarak ülke federasyonlarına tebliğ edilerek uygulamaya sokulacak.

Bu arada FIFA’ya üye ülkelerin hemen hepsi, Finansal Fair Play kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi arzusunda. Yaşanan gelir kayıpları yüzünden, birçok ülkeden pek çok sayıda kulüp, ekonomik anlamda kepenkleri indirme noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle FIFA’nın, ‘Demokles’in kılıcı’ gibi kulüplerin üzerinde asılı duran Finansal Fair Play kurallarının esnetilmesini istiyor.

Bilindiği gibi Finansal Fair Play, kulüplerin futbolculara ve vergi dairelerine borcu olup olmadığıyla ilgilenen bir kriter. Mali Kontrol Kurulu da futbol kulüplerinin mali gelirlerini bağımsız olarak inceleyen bir oluşum.

Kulüpler, içinden geçilen sürecin istisnai bir durum olduğunu ve en azından bu yıl için koşulların belli oranda gevşetilmesi gerektiği görüşündeler.

FIFA kanadından sızan bilgiler, Finansal Fair Play kriterlerinin yapılacak olan ilk toplantıda kısıtlı da olsa esnetileceği doğrultusunda. Ancak bunun duyurusunun en son anda yapılacağı konuşuluyor.

Kalın sağlıcakla…