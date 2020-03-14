Corona 19 bütün dünyayı kasıp kavururken insanlık büyük bir sınav veriyor. Mareket raflarını boşaltanlar fırsatçıların vurgun yapmalarına imkân verdiler. Bu hareketleri Büyük Türk Milletinin tamamına mal etmek hata olur. İlk günkü şuursuzluk büyük ölçüde sona erdi, hayat bu açıdan normale döndü.



Bu tecrübeleri yaşadıktan sonra tarihe baktığımızda 1812 Kolera (Veba) Salgını’nda insanımızın davranışlarını daha iyi değerlendirebilmekteyiz.



Cabi Ömer Efendi, Cabi Tarihi’nde İstanbul’da günde 850- 900 kişinin vebadan öldüğünü yazıyor. Bu sayının bilinmesi için Gümrük Emini Ağa görevlendirilmiş ve İstanbul kale kapılarından taşınan cenazeleri tek tek saymış ve 1.200’e yakın kişinin öldüğünü Saray’a bildirmişti. Saray’ın tedbiri ise şehrin minarelerinde güneş doğmadan önce Duhan Suresi’nin okunması yönünde olmuş ve İstanbul mahkemelerine bunun için ferman gönderilmişti ( Cabi Tarihi, II, s.898).



Şimdi İstanbul’da bir aileden 5 kişinin virüse yakalanmış olması bütün yurtta heyecan uyandırıyor. Allah korusun bir günde 1200 kişiyi hastalıktan dolayı kayıp etsek ne olacaktı, düşünmek bile istemiyorum.



1812 yılında İstanbul’da vebadan bir günde 1200 kişi ölünce mezarcılar ve kefen satanlar halktan aşırı fiyat istemeye başlamışlardı. Devlet, bu durumu öğrenince Eyüp, Üsküdar ve Galata kadılarına ferman gönderilerek fakir halkın bu durumundan yararlanmak isteyenlerin cezalandırılmaları istenilmişti.



İstanbul vebadan kırılırken Anadoluhisarı semtinde sıtma salgını görüldü. Halk yalılarını boşaltıp başka semtlere göç ettiler. Mahallede birkaç aile ancak kaldı. Ancak bu semtte veba salgını görülmeyince halk sıtmaya razı olup evlerine tekrar döndüler. Anadoluhisarı’nda metruk evler bile halkın akınına uğrayarak mahalle bir sığınak yeri haline geldi (Cabi, II, s.902).



Minarelerden Duhan Suresi ve Ahkâf Suresi okunarak vebadan kurtulmaya çalışılıyordu. Üsküdar’da 10 camide Kur’an okuyan kişilere Padişah ihsanlarda bulunuyordu. Beylerbeyi Camii’nde Cuma Selamlığına katılan padişah hutbe sırasında hatibe haber göndererek minberde vebaya karşı dua okunmasını istemişti. Sıbyan mektebinde okuyan öğrenciler haftada iki gün bir hafızın önderliğinde Kur’an okuyarak İstanbul kalelerinin etrafında dolaşarak şehri vebadan korumakla görevlendirilmişlerdi. İnsanlar çaresiz kalınca mantıksız da olsa söylenenlere inanmamazlık edemiyorlardı: Bir kimse evinde Kuran hatmine başlar ve birkaç cüz kaldığında konağın etrafında dolaşarak bu cüzleri tamamlayarak hatim indirirse veba bu eve giremiyecektir. Halk buna inanınca bu sefer şehrin etrafında dolaşarak Kur’an okuyup hatim indirmenin şehri vebadan koruyacağı tezi kabul edilerek Sıbyan mektebi öğrencileri ile şehrin etrafında Kur’an okunmaya başlanıldı. Ancak zavallı öğrencilere bu iş ağır gelince bu işin haftada bir defa yapılması ile yetinildi.



Mahalle imamları, mezar kazıcılar bu tehlikeli işten dehşete düştüler. Kayıkçılar daha günün yarısı olmadan 10- 15 kuruş kazanıyorlar ve hemen evlerine çekiliyorlardı. Halk parası ile kayıkçı bulmakta zorlanıyordu.

Esnaf her gün komşu cenazesine katılmaktan kendi dükkânlarını açamaz olmuşlardı. Şeyhülislam Dürrizâde Efendi ise 28 hızlı yazı yazabilen kâtibe Şifâ-i şerîf yazdırarak vebanın def’ine çaba harcıyordu (s. 913).



1812 yılında insanları aciz bırakan kolera virüsü çaresiz insanları dinî tedbirler almaya yöneltmişti. Çünkü ellerinden başka hiçbir şey gelmiyordu. O zamanki İstanbul nüfusuna göre günde 1200- 2000 kişinin ölmesi çok büyük bir olaydı. Belki de dinî duyguları güçlü tutarak halkın moralini yüksek tutmaya çalışıyorlardı.



Bugün biz de Corona 19 virüsüne karşı bir ilaç bulamadık. 1812’deki İstanbul halkı kadar çaresiziz. Ama virüse yakalanmamak için neler yapılması gerektiği Sağlık Bakanlığı ve medyamız tarafından halka güzelce anlatılıyor. Panik yapmadan gerekli tedbirleri özenle alalım. Unutmayalım ki sadece kendi sağlığımız için değil yakınlarımızın sağlığı için de bunu yapmak zorundayız. Bu bir millî seferberliktir.