İnsanlık yaratığı değerleri nasıl paylaşıyor. Yaşadığı ortamı koruyabiliyor mu? Bu uzun zamandır dünyada tartışılan bir konu. Ne olursa olsun, insanlık bekliyor ki, bu gök kubbe altında herkes yaratılan değerleri eşit ve adil olarak paylaşsın.



Ülkeler kendi sınırları içerisinde yaşayan insanlara, eşit ve adil bir şekilde davranıyorlar mı? Ortaya çıkarılan nimetlerden ve katlanılan maliyetlerden aynı oranda eşit faydalandırıyorlar mı?



2020 yılı hoş geldi ama vatandaşa boş geldi demiştim.( https://sonsoz.com.tr/hos-geldin-2020-ama-vatandasa-bos-geldin/) Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve yaratılan değerlerden adil bir şekilde her kesimin yararlanmadığına dikkat çekmek istemiştim.

Ancak senenin ilk ayında sesiz bir şekilde dünyanın bir ucunda, bir virüs ortaya çıktı (CORONA 19) ve hızla yayıldı. Çıktığı ilk yer bakımından, her zamanki gibi o toplumun yaşam biçiminden ortaya çıktığı düşünülerek, doğadaki diğer canlı dostlarımızdan kaynaklandığı ve o insanlara karşı kör yanımızı hızla gündeme sokarak yargıladık. Bizden uzak olanın, bize hiç gelmeyeceğini düşünerek günlük yaşıyoruz. Ama artık dünya çok küçüldü, bir yerden bir yere gitmek çok kolaylaştı. Sadece bir ülkede olsa bile, yaygınlığı ve etkileme gücü, insanlığın kendi kendini bir sorgulamaya, kendi yaptıklarıyla hesap görmeye davet ediyor.



Tıpkı José Saramago ‘nun KÖRLÜK adlı romanında anlattığı gibi ”Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık.

Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır.



Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır.

Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir.

Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesini insanlığa hatırlatarak ” insanlığı her an karanlık bir gücün, herkesi içine alıp, bumerang gibi yutabileceği.



Bu kadar korkunç bir korku ve endişe insanları eşit olarak mı etkiliyor. Dünya da ve ülkemizde zenginlerin sayısı gittikçe artıyor. Basından öğrendiğimize göre zenginler, sadece gelirlerinin artması değil, bu sağlık krizine karşı yaşam biçimlerini de değiştirerek daha güvenli yerlerde özel yapılmış evlere doktor ve hemşireleri ile birlikte gidiyorlar.



Ya yoksullar. Toplumun yaratığı değerlerden yeterince yararlanamayanlar, dışlanmışlar. Hasta olduklarında ne yapıyorlar. Önce kaderlerine teslim oluyorlar, sonra bunu sessizce kabul ederek bu dünyadan göçüp gidiyorlar. BM Genel Sekreteri António Guterres “korunmasız kesimler en fazla etkilenenler, özellikle de yaşlılar ve başka sağlık sorunları olanlar, güvenilir sağlık hizmetlerine erişemeyenler ve yoksullar ya da yoksulluk sınırında yaşayanlar ” diye bir tespit yapmaktadır.



Deprem, sel, çığ, gibi “doğal afet” olarak adlandırılan olaylarda alınmayan önlemler nedeniyle ölüm ve yıkım yoksulların payına daha fazla düşmektedir. Toplumun tüm kesimleri için sıralanan önlemleri yaşama geçirecek olanaklara, yoksullar ve dışlanmış kesimler sahip mi?

Ülkemizde dört milyondan daha fazla insanın sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Sağlık sisteminde gerçekleştirilen reformlara bağlı her türlü olumsuzluğun bu salgın sırasında daha da artabileceği düşünülmektedir. Maliyet-etkinlik adına yapılan düzenlemeler sağlık çalışanlarını, aşırı yoğun çalıştırma, yetersiz ve düşük kaliteli malzeme kullanımı hem sağlık çalışanlarının sağlığını hem de toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir.



Olanakların yaratılması konusunda, kamunun (devletin) bir an önce devreye girmesi gerekmektedir. Özellikle riskli grupların beslenmesi, barınma koşulları başta olmak üzere yaşam koşullarını güçlendirme, öncelikler arasında yer almalıdır. Virüsün yaygınlaşması ve insanların evlerine çekilmesi durumunda, besin takviyesi (mahallelerde mutfakların açılması, ücretsiz yemek veya gıda dağıtılması) bu kesimlere hızla yapılmalıdır.



İnsanlık, hem bu eşitsiz ve adil olmayan paylaşımdan hem de yaşadığı doğayı yok etme anlayışından vazgeçilmelidir. Kolaycılığa kaçan, alışkanlıklarından vazgeçmeyen, kötü olanı kendine geçici üstünlük sağladığı için hiçbir şeye değer vermeyen, geleceği gündelik beklentiye heba eden bunu tek yol diye meşrulaştıran insan, bir gün gelecek kendini karanlık bir dünyada çaresiz ve yapayalnız bulacaktır.

Bu körlüğe insanlığın vereceği karşılık; içinde bulunduğu ortamla dayanışarak, ortaklaşarak, karşılıklı eksikliklerini gidererek, sevgi ve hoşgörüyü geliştirerek katkıda bulunmak olmalıdır. Belli ki, insan kendisini aşmak, birlikte yaratılan güzelliklerden haz almak istiyor. Gerçek anlamda insan olmak istiyor. Ayrı ayrı birey olmakla yetinmiyor, bireysel ve kişisel beklenti(çıkar) yabancılaşmadan, bireysel kopmuşluktan kurtulmaya çalışıyor.



Adil ve eşit bir dünya, daha az kar, daha az yıkım, daha az çevre tahribi, daha fazla paylaşma, daha fazla sevgi, daha fazla hoşgörü ile güzelleşecektir.

Bu musibet, insanlığa bir ders olur mu dersiniz.