Çorlu’daki tren kazası davasında 6’ncı duruşma başladı (2)

BİLİRKİŞİ RAPORU SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun okunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sonrası ailelerin ve sanıkların avukatları rapor üzerindeki görüşlerini anlattı. Mahkeme heyeti TCDD’nin davaya mağdur sıfatıyla müdahil olma talebini reddetti. Mahkeme, bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilip, TCDD’deki sorumluların belirlenmesi için örgüt şeması ve personelin görev tanımlarının belirlenip, mahkemeye gönderilmesini istedi. Duruşma, 16 Mart 2021 tarihine ertelendi.

‘AİLELERİN MÜCADELESİ BU DOSYAYI BURAYA GETİREN HUSUS’

Kazada 10 yaşındaki Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, duruşma ardından yaptığı açıklamada, yargıya güvendiklerini ve artık heyetin görevinin gerçek sorumluları yargı önüne çıkarmak olduğunu söyledi. Ailelerin avukatlarından Evren İşler, bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu raporun çok önemli olduğunu söyledi. İşler, “Tartıştığımız bilirkişi raporu, TCDD üst düzey yöneticilerinin sorumluğunu ortaya koyması açısından çok kıymetliydi. Ailelerin uzun süren mücadelesidir bu dosyayı buraya getiren husus” dedi.

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