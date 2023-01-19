Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi’nde ev ve iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Ev ve iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yapılan aramada 1 kilo 750 gram skunk, 71 gram kokain, 75 adet uyuşturucu hap, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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