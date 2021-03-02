Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı kamerada

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli çocukların daha çok kitap okuması amacıyla başlattığı kitap bağışı kampanyası için başvuru noktalarının sayısını artırdı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Meclisi’nin dışında merkez ve çevre ilçelerdeki Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Merkezlerine de kitapların bağışlanabilmesi için 27 nokta belirledi. Vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullara ücretsiz olarak dağıtılacak.