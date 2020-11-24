Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) – TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökmen Bektaş, İlker Korkmaz otomobille Susam Sokak üzerinden geçtiği sırada daha önceden aralarında husumet bulanan Hasan K.,Şahin K., Tolga D. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan kavga kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında tabancalardan çıkan mermilerle Gökmen Bektaş, İlker Korkmaz ve Tolga D. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan Tolga D.’nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silah kullandıklarını belirlediği Hasan K. ile Şahin K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kavgaya karışan kişilerin yakınlarının yeni bir olaya karışmaması için mahallede de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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