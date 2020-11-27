Çorlu’da 2 kişiyi öldürüp, İstanbul’da yakalanan baba-oğul tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çıkan ve Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz’ın ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından kaçtıkları İstanbul’da yakalanan Şelçuk Karakaş ve oğlu Şahin Karakaş, tutuklandı.

Olay, önceki gece, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz otomobil ile seyrettikleri Susam Sokak’ta husumetli oldukları Selçuk Karakaş, oğlu Şahin Karataş ve Tolga D. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Gökmen Bektaş, İlker Korkmaz ve Tolga D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz, hayatlarını kaybetti. Durumu ağır olan Tolga D. ise tedaviye alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Selçuk Karakaş ile oğlu Şahin Karakaş’ın İstanbul’a kaçtıklarını tespit etti. Baba ve oğlu, İstanbul’da kaldıkları farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınıp Çorlu’ya getirilen şüpheliler, bugün çelik yelek giydirilerek ,geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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