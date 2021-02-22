Çöp toplama kamyonu TIR’a çarptı, 2 işçi yaralandı

Carry trade düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp krediyi yüksek faiz getiren başka bir para birimine yatırmaktır.Carry trade işlerinde çok yüksek kâr elde etme olanağı vardır ve her yüksek kârlı işte olduğu gibi bu alışverişte de büyük bir risk vardır. Carry trade işinin en büyük riski her para birimini tutmanın riskinin ayrı ayrı olmasıdır. Kur dalgalanmaları çok büyük kârlar getirebileceği gibi çok büyük zararlara da yol açabilir.