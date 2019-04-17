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17 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek
Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın da Pazartesi gecesi çıkan bir yangında hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için maddi yardım yapacağını söyledi.
Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın da Pazartesi gecesi çıkan bir yangında hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için maddi yardım yapacağını söyledi.
Dış Haberler

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

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Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın da Pazartesi gecesi çıkan bir yangında hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için maddi yardım yapacağını söyledi.

Cook Twitter paylaşımında, “Fransızlar ve Notre Dame’ı bir umut simgesi olarak görenler için üzgünüz. Herkesin güvende olmasından mutluyuz. Apple Notre Dame Katedrali mirasının gelecek nesillere taşınmasına yardımcı olmak adına katedralin yenilenme çalışmalarına yardım edecek” dedi.

Cook’un paylaşımı öncesinde, Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi şimdiye kadar toplam 400 milyon euroya bağış yapılmıştı.

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