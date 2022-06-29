Çölyak hastaları için ekilen karabuğdayda hasat zamanı

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN’in Artuklu ilçesinde, çölyak hastaları için ilk kez ekilen karabuğdayın hasadı yapıldı. 10 dönümlük alanda deneme amaçlı ekimden 650 kilo verim alındı. Kentte açılacak üretim tesisinde karabuğdaydan yapılacak ürünlerden çölyak hastaları, ücretsiz faydalanacak.

Çölyak hastaları için Artuklu ilçesinde 10 dönümlük alana ekilen karabuğdaydan olumlu sonuç alındı. Normalde 90 günde yetişen karabuğdayın, Mardin ovasında 65 gün sonra hasadına başlandı. Ürünün kısa sürede hasat edilmesi, ikinci ve üçüncü ürün ekimi yapılmasına da imkan sağlarken, kentte açılacak üretim tesisinde de karabuğdaydan yapılacak ürünlerle çölyak hastalarının talebi ücretsiz karşılanacak.

Hasadı yapılan karabuğday arazisini inceleyen ve çiftçilerle bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, kentte yaklaşık 1000 çölyak hastası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tabi bunların en büyük problemleri glutensiz ekmek bulamamalarıdır. Mardin’de ilk defa bir karabuğday ekimi yaptık ve bugün hasadını yaptık. 650 kilo civarında karabuğday aldık. Allah kısmet ederse bundan sonra bu ekimimiz de devam edecek. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak bir fırın alacağız ve bu fırında karabuğdayı öğüttükten sonra karabuğday ekmeği yapacağız. Glutensiz ekmek üretimi yapacağız ve bunu bizim memleketimizde bulunan çölyak hastası vatandaşlarımıza, özellikle maddi durumu iyi olmayanlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı düşünüyoruz. Tabi bu ilk denemeydi yani bir demoydu, inşallah yılda 2-3 defa rahat ürün alabilme imkanımız var. Aynı zamanda Orta Anadolu’da mesela bu karabuğday yaklaşık 90 günde yetişirken Mardin’de 60 günde yetişme imkanı oldu. Bu da buranın coğrafyasından kaynaklı. 1 yılda 2-3 tane ürün almayı düşünüyoruz. Bundan sonra çölyak hastalarımızın da bu problemlerini çözmüş olacağız.” (DHA)

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