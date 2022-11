Colleen Hoover’dan itiraf geldi!

- Reklam -

Kalbin derinliklerine dokunan aşk romanı İtiraf, Epsilon’dan çıktı…

New York Times çoksatanlar listesinin yıldızlarından Colleen Hoover’ın muhteşem aşk romanı İtiraf, Epsilon logosuyla ilk kez Türkçe olarak raflarda yerini aldı!

Yayımlandığı yıl Goodreads’te Yılın En İyi Aşk Romanı seçilen İtiraf, aşk uğruna her şeyi riske atanların, gerçekle yalan arasında kalbinin sesini bulanların şaşırtan, gülümseten ve hüzünlendiren hikâyesi…

Epsilon, New York Times çoksatan yazarı Colleen Hoover’ın çok sevilen kitaplarını ülkemizdeki okurlarla buluşturmaya İtiraf’la devam ediyor. Hoover, okuyucular tarafından isimsiz olarak gönderilmiş gerçek itirafların yer aldığı İtiraf’ta, aşka ikinci bir şans veriyor.

Yirmi bir yaşındaki Auburn Reed, hayatta değer verdiği ne varsa çoktan kaybetmiştir.

Hayatını yeniden kurma mücadelesinde önemli bir amaç edinir ve bu mücadelede hataya yer yoktur. Ama iş bulmak için gittiği Dallas stüdyosunda, orada çalışan ressam Owen Gentry’nin çekiciliği karşısında kayıtsız kalamayacağını hesaba katmamıştır.

Auburn bir kez olsun kalbinin sesini dinleyip bu genç ressama duyduğu aşka kapılmak

istese de Owen’ın sakladığı bir sır buna izin vermez. Onun karanlık geçmişi, Auburn’ün değer verdiği her şeyi yok edecek güçtedir. Hayatını geri kazanmak için bu genç ressamdan kurtulması gerekir. Peki, Auburn bunu başarabilecek mi?

Owen’ın ise bu ilişkiyi kurtarmak için tek yapması gereken bir itiraf… Ama bu itiraf, esas günahından çok daha yıkıcı.

Colleen Hoover’ın kaleme aldığı, Hanife Albayrak Çift’in dilimize çevirdiği İtiraf, Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde!