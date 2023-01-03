COLIN’S’e Belarus’tan altıncı kez ödül!

- Reklam -

Dünyanın 26 ülkesinde 600’ü aşkın satış noktasıyla faaliyet gösteren COLIN’S, Belarus’ta altıncı kez Jean Mağaza Zincirleri kategorisinde “Gençler tarafından en çok sevilen jean markası” oldu.

Jean odaklı moda markası COLIN’S, 21 yıldır Belarus’ta perakende markaları arasında düzenlenen “Yılın Seçimi” araştırmasında altıncı kez birinci seçildi. COLIN’S bu başarısı ile “Gençler tarafından en çok sevilen jean markası” kategorisindeki başarısını elden bırakmayarak, en çok tercih edilen marka ödülüne layık görülmüş oldu.

Global pazarda her yıl daha da güçlendiklerini belirten COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Belarus’ta 6. kez alarak birinciliği elden bırakmadığımız bu ödül, diğer global pazarlarımızda bize motivasyon kaynağı oluyor ve onlarda da en çok tercih edilen jean odaklı moda markası olma yolunda doğru adımlarla gittiğimizi gösteriyor. Yurtdışı pazarlarımızda yıllardır devam ettirdiğimiz istikrarlı yaklaşım ve yerel yapılanmada gösterdiğimiz başarı sayesinde geldiğimiz bu noktayı daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Global pazarda kazanılan başarıların sadece COLIN’S markasını değil, aynı zamanda Türk moda sektörünü de güçlendireceği bilinciyle yolumuza devam edecek, önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda büyüme stratejimizi sürdüreceğiz” dedi.

Belarus’ta gençlerin tercihi COLIN’S

Belarus’un en saygın ekonomi organizasyonları arasında yer alan ve 21 yıldır yapılan “Yılın Seçimi” araştırmasında kazananlar, 1 Ekim 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan marka tercihi anket sonuçlarına göre belirlendi. Ankete bu sene, Belarus’un 6 bölgesinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu toplamda binin üzerinde kişi katıldı. COLIN’S, 2016’dan beri olduğu gibi bu sene de Yarışmanın “Jean Mağaza Zincirleri” kategorisinde “Gençler tarafından en çok sevilen jean markası” olarak birinci sırada yer aldı.

Dünyada 26 ülkede faaliyet gösteren COLIN’S’in stratejik pazarları arasında Belarus’un yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Fas, Gürcistan, Mısır ve Sırbistan da bulunuyor.