Çöl sıcağının vurduğu yeşil zeytinler siyaha döndü

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Zeytinpark’taki zeytin üretiminde, çöl sıcakları nedeniyle yüzde 45’e yakın kayıp yaşandı. Zeytinpark’ta, önceki yıllarda 100 tonu geçen hasat miktarında bu yıl yarı yarıya kayıp olduğu, üstelik ‘Tavşan yüreği’ olarak bilinen yeşil zeytinlerin siyaha dönerek, cazibesini yitirdiği belirtildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan Zeytkinpark’ta zeytin hasadı devam ediyor. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen, 2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark’ta, mart ayında yaşanan çöl sıcakları ve yağmursuz günler nedeniyle rekoltede kayıp ortaya çıktı.

Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, yağışların zeytin üretimi için önemli olduğunu anlattı. Mart ayındaki çöl sıcaklarının zeytini olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Narin, “Aynı zamanda yağışların da az olması üretimi yarı yarıya düşürdü. Önceki yıllarda 100 tonu geçen hasat miktarında, yüzde 45’e varan kayıp yaşandı. Çöl sıcakları çiçekten meyveye dönmekte sıkıntı yaşattı. 2020, bizim için çok iyi bir yıl olmadı. Bir iki ay içinde 8-9 bin ağacın ürününü toplayacağız” dedi.

‘SİYAH ZEYTİNE YÖNELECEĞİZ’

Hasada geç başladıklarını aktaran Narin, şöyle konuştu;

“Zeytin için en önemli doğa unsuru yağmurdur. Yağmur bu yıl geç yağdı, az yağdı. Üstelik sıcaklar zeytin çiçeğini yaktı. Bölgesel kayıplar da bizim kayıplarımıza yakın. Yeşil zeytin elde etme çabamızı gelecek yıla erteledik. Kararan zeytinleri siyah zeytin olarak toplayacağız. Bizim zeytini yeşil olarak değerlendirme eğilimimiz var. Ama bu yıl yeşil zeytinlerde siyahlaşma başladı. Siyah zeytin ve ürünlerine yöneleceğiz.”

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