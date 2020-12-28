Çöl Şartlarında Gül Ağacı Yetişmez

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 8. maddesini sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli okurlar, “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.”der kanun!!!



Fırsat eşitliği aslında kanunla garanti altına alınmış bir haktır yani, ve bunun ardından da Milli Eğitim Bakanlığının bir paylaşımını aktarayım sizlere; Harran’da Hasan Hüseyin adlı bir öğrenciye tablet verilerek eğitime erişimi sağlanmış fakat sadece bununla bitmemiş tabi ki iş çocuğun ders çalışacağı masa sandalye bile mevcut değil bunu da Mesleki Eğitime devretmiş Sn Bakanımız tabi ,umuyoruz internet bağlantısı da var olsun!!!



Yani bakıyorsunuz yukarda Milli Eğitim Temel Kanununda Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak esas görev olarak belirlenmişken dağıtılan bir tablet üzerinden nice reklam algısı oluşturulmakta!!!

İşte böyle hali pür melal dostlar !!!

Bir tarafta dört öğrencinin olduğu bir ev ve belki de zar zor alınabilmiş tek bir bilgisayar yada telefonla internet hesap edilerek eğitime dahil olmaya çalışan öğrencilerimiz yine bakıyorsunuz diğer tarafta her odada bir bilgisayar artı telefon ve ayrıca özel öğretmenlerle eğitim alan öğrenciler!!!

Tamda burada sosyal devlet olmanın gerekliliği önemi ortaya çıkmıyor mu sizce?

Bu iki uç nokta arasındaki mesafenin kısaltılabilmesindeki başarımız değilmidir geleceğe daha güçlü hazırlayacak olan bizleri?

Hal böyleyken ; Avrupa’nın en yavaş hızındaki interneti kullanmamız şöyle dursun sosyal devlet olmamızın gereği eğitimde eşitliğin sağlanması görevi yerine getirilirken bile bu olayın sanki lütufmuşçasına valiliklerin belediyelerin bakanlıkların sitelerinde boy boy resimlenmesini garabetle ve şaşkınlıkla izlemekte ve halimize üzülmekteyim.

Devletin imkanlarıyla görevleri olanı yapan ki (buda tartışılır dağıtılan tablet sayısı düşünüldüğünde) kıymetli bürokratlarımız bu yapılanların reklamını yapmayı ne zaman bırakıp gerçek işlerine yönelir çözüm üretirlerse işte o zaman ülkemizin evlatlarımızın sorunları da bir bir çözülecektir.

Aksi takdirde imkansızlıklar içerisinde eğitime erişemeyen belki yüzlerce belki binlerce üstün yetenekli beyinlerimiz kaybolup gidecektir.

Çöl şartlarında gül ağacı yetişmiyor Sn yetkililer!!!

Lütfen lütufmuş gibi gösterdiklerinizin esas göreviniz olduğu gerçeğinin bilincinde ve belkide bir zamanlar şahsınızında buralara gelmesine vesile olan devletimizin imkanlarını yine devletimizin evlatlarına sunalım reklamsız gösterisiz ve samimiyetle…

Emin olun bizler Allah Devletimize Zeval Vermesin Dualarıyla Yetişmiş Nesilleriz Ve yine aynı duayı öğrettiriz evlatlarımıza !!!

Reklamlardan sonra görüşmek üzere…