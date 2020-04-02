Amerika, İngiltere, İspanya, Fransa ve benzeri refah devletlerinin sağlık sistemleri Covid-19 salgını ile birlikte çökmüş durumda!

Dünyanın en zengin ve en teknolojik devletleri maske, yatak ve solunum cihazı bulma derdine düşmüşler…

Attıkları zaman mangalda kül bırakmayan politikacılar doktorlar için bile yeterli maske bile bulamıyor…

Devletleri yöneten politikacılar hep bir ağızdan böyle bir salgının hiçbir sağlık sistemi tarafından kaldırılamayacağı bahanesine sığınıp düştükleri aczi mazur göstermeye çalışıyorlar!

Ekonomi bilimi ve devlet yönetimi toplumun kaynaklarını doğru kullanarak toplumun ihtiyaçlarını en büyük başarı ile karşılamayı gerektirir, başarının ölçütü budur!

Dünya tarihi bu salgından çok daha büyük salgın hastalıklar ile doludur daha bundan 100 yıl kadar önce İspanyol gribi dünyayı kırmış geçirmiş milyonlarca insanın canını almıştı devletleri yönetenler yakın tarihteki bu salgını bilmiyorlar mıydı?

SARS, MERS ve AIDS salgınları son çeyrek yüzyıla damgasını vurmadı mı?

Bakınız açıkça ifade etmek gerekir ki salgın hastalıklar beklenmeyen, olası görülmeyen, milyonda bir ihtimal verilmeyen bir olgu değildir, tam aksine beklenen, olacağı bilinen ve tedbir alınması gereken doğal bir olgudur.

Biz bu gezegeni sadece çok hücreli bitki ve hayvanlar ile değil tek hücreli bakteriler, mantarlar ve virüsler ile de paylaşıyoruz, bunlar ile devamlı temas halindeyiz ve bunlardan kaynaklanan tehditler insan yaşamını ve hatta insanlığın varlığını devamlı olarak tehdit ediyor.

Devletleri yöneten politikacılar bu gerçekleri bilmiyorlar mı yoksa biliyorlar da kısa vadeli politik çıkarları yüzünden görmezden mi geliyorlar?

Tüm dünyada popülist politikacılar neden saraylara, tapınaklara, görkemli kamu binaları ve altyapı tesislerine milyarlarca dolar yatırıp, silah sanayine trilyonları aktarırken böyle bir salgın olasılığına karşı yeterli maske ve solunum cihazı alıp, depolarda stoklamadı?

Bir maske kaç para, bir solunum cihazının bedeli ne?

Hemen söyleyeyim maske 1 dolar, solunum cihazı ise 1000 dolar!

Tek bir F 35 savaş uçağı 80 milyon dolar! Muhtemelen hiç kullanılmayacak bir savaş uçağı yerine 80 milyon maske, 80 bin solunum cihazı alınabilirdi…

Virginia tipi bir Denizaltı 2 milyar 500 milyon dolar; 2,5 milyar maske, 2,5 milyon solunum cihazı yapar…

HMS Astute denizaltısı 5 milyar 500 milyon dolar, HMS Queen Elizabeth uçak gemisi 9 milyar 300 milyon dolar, USS Gerald Ford uçak gemisi ise 13 milyar dolar bu silahlara milyarları yatırmaktan çekinmeyen politikacılar sağlık için neden para ayırmadı?

Eskiler harp var darp var der kritik ve stratejik ürünlerin stoklanmasını önerirdi neden bu öneri tutulmadı?

Tıbbi ve biyolojik araştırma geliştirme çalışmalarına neden yeterince önem verilmedi gerekli kaynak ayrılmadı?

Yeterli miktarda nitelikli tıbbi personel neden yetiştirilmedi neden istihdam edilmedi?

Komplo teorisyenlerinin ve bilim karşıtı dindar çevrelerin aşı ve ilaç karşıtı söylemleri son on yılda bütün dünyada yayılmıyor muydu, popülist siyasetçiler bu söylemleri neden susturmadı?

Bütün dünyada iktidar olan muhafazakar popülist politikacılar rasyonel akla ve bilime karşı, bilimi küçümseyen söylemleri kullanmadı ya da böylesi söylemlere göz yummadı mı?

Bu salgın elbette bitecek, bilim insanları ya bir aşı geliştirecek ya da bir ilaç bulacak lakin yeni kurulacak dünya düzeni asla eskisi gibi olmayacak.

Ne mi olacak;

Popülist politikacılar çok ağır bedel ödeyecek, onların yerine rasyonel aklı ve bilimi rehber edinen yöneticiler egemen olacak, bu yöneticiler kaynakları daha akıllıca yönetecek, küresel ölçüde insanlığı tehdit edebilecek tehditlere karşı öncekinden çok daha fazla önlem alınacak, çok daha fazla kaynak ayrılacak.

Bilim ve bilim insanlarının önemi bu salgın ile bir kere daha açığa çıktı, çok bilen malumatfuruş popülist hurafeciler gözden düşecek, sözleri dinlenmez, kaale alınmaz olacak. Bütün dünyada bu krize hazırlıksız yakalanan ve çuvallayan, popülist politikacılar büyük miktarda itibar ve iktidar kaybedecek.

Tıp sektörüne yatırımlar artacak, insanlığın en acil ve en yaşamsal ihtiyacının tıp hizmetleri ve tıp ürünleri olduğu bugün açıkça ortaya çıktı, bundan sonraki patlama bu sektörde yaşanacak. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar çok büyük değer kazanacak…

Yeni kurulan dünyada ekonomik büyümenin lokomotifi tıp sektörü olacak…