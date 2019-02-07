Kartal’da çöken sekiz katlı binanın üç katının kaçak yapıldığı ortaya çıktı.

Demek, yeterli denetim yapılmamış, kaçak yapılaşmaya göz yumulmuş.

Demek, bazı açıkgözler, “Nasıl olsa kimsenin bakıp ettiği yok, kaçak katlar çıkar, kazancımızı katlarız” demişler.

Demek, yine bu açıkgözler, “Çıktığımız kaçak katları ileride getirilecek bir imar affıyla beş on bin lira ceza verip yasallaştırırız” diye düşünmüşler.

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Yani çöken sadece bir bina değil, aynı zamanda kamudaki yönetim anlayışıdır.

Yani çöken sadece bir bina değil, aynı zamanda kimi insanımızın yasadışı yollarla para kazanma hırsıyla yüklü ahlak anlayışıdır.

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Peki, benzer felaketlerin yaşanmaması için bundan sonra neler yapılabilir?

İlk yapılacak şey, Anayasa’ya, bir daha imar affı çıkarılamayacağına ilişkin bir madde konulmasıdır. Üstelik bu madde, Anayasa’nın değiştirilmesi mümkün olmayan, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri arasında yer almalıdır.

İkinci yapılacak iş, Ceza Kanunu’nu değiştirerek, kaçak bina yapanlara, “Adam öldürmeye tam teşebbüs” suçu işleyenlere verilen cezanın aynısının verilmesini sağlamaktır.

Üçüncü yapılacak iş, İstanbul’a göçü kesinlikle önlemek, bu arada İstanbul’dan başka yerlere göçü özendirmektir.

Dördüncü yapılacak iş, artık yönetilemez hale gelen İstanbul’un üçer milyon nüfuslu beş ayrı şehre bölünmesidir.

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Radikal sorunlar radikal çözümler gerektirir.

Ah vah etmek, taziye mesajları yayınlamak çözüm odaklı bir yaklaşım değildir.