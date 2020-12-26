Çöken inşaatta, göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, beton dökümü sırasında bir inşaatta meydana gelen göçükte enkaz altına kalan 2 işçi yaralandı. Yaralılar, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayı, öğle saatlerinde, Pancarlı Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İki katlı inşaatın bir bölümü beton dökülmesinin ardından çöktü. İnşatta çalışan Aydın Dede ve Cumali Karakaş göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan 2 işci kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.

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