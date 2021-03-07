‘Çok yüksek riskli’ Konya’da, kısıtlama sessizliği

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KORONAVİRÜS vakası sayısına göre ‘çok yüksek riskli’ olarak adlandırılan kırmızı bölgelerden biri olan Konya’da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü sabahın ilk saatlerinde kısıtlama nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde illere göre, haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını dün paylaştı. Geçen hafta 100 bin nüfusta vaka sayısı 119,28 olan Konya’da bu rakam, 6 Mart itibarıyla 150,98 olarak gerçekleşti. Vaka sayısı yükselen ve kırmızı kategoride yer alan Konya’da dün saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlamadan muaf olan kişiler sokağa çıkabilecekken, market, bakkal ve manavlara ise yürüme mesafesindeki yerlere gidilebilecek. Kentte pazar günü ve sabahın ilk saatlerinde kısıtlama nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu.

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