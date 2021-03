‘Çok yüksek riskli’ Edirne’ de Belediye Başkanı Gürkan: Lütfen kurallara uyalım

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs haritasında ‘çok yüksek riskli’ olarak gösterilen ‘kırmızı’ kategorideki Edirne’de, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Evet ‘Edirne Kırmızı’sı bizim aşkımızdır ama kovid kırmızısını sevmiyoruz. Lütfen el birliğiyle kovid kırmızısından bir an önce kurtulmamızı sağlayalım ki esnafımız da derin bir nefes alsın” dedi.

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, ‘çok yüksek riskli’ olarak gösterilen ‘kırmızı’ renkli kategoride yer aldı. Büyük bir heyecanla normalleşmenin beklendiği kentte, haritanın kırmızı olarak açıklanması hayal kırıklığı yarattı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulundu. Gürkan, esnafın çok zor durumda olduğuna dikkat çekerek, el birliğiyle vaka sayısının düşürülebileceğini ifade etti.

‘HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK’

Söz konusu vaka sayısının ve oluşan tablonun Edirne için çok üzücü olduğunu ifade eden Gürkan, “Bugün geldiğimiz noktada, özellikle son vaka haritasının açıklanmasıyla Edirne olarak da Edirneliler olarak da büyük bir hayal kırıklığına uğradığımızı belirtmek isterim. Bir önceki haftalık haritada ilimiz yüksek riskli iller kategorisindeyken, dün açıklanan haritada çok yüksek riskli iller kategorisine girdik maalesef. Bu, Edirne açısından gerçekten üzücü bir durum. Bizim sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, ya da kısıtlamalara uymamamız sadece bizi etkilemiyor. Bir dikkatsizlik, bir ihmal, bu görüşmeler esnasında temizlik, maske ve mesafe kuralına uymamak sizin belki de hayatınızda hiç tanımadığınız birinden, dolaylı olarak da olsa virüsün bulaşmasını beraberinde getiriyor” dedi.

‘KISA SÜREDE ŞEHRİMİZİ MAVİYE DÖNDÜRMELİYİZ’

Özellikle kentte yerel esnafın çok sıkıntıda olduğunu söyleyen Gürkan, “Bugün itibariyle mavi, sarı ve hatta turuncu olan illerde restoranlar ve kafeler açıldı. Bu insanlar 1 yıldır dükkanlarını açamıyorlardı. Biz Edirneliler biraz gayretle turuncuda kalabilseydik bugün Edirne’de de restoranlar, kafeler, spor sahaları, halı sahalar, kıraathaneler de açılacaktı ve o insanlar da evlerine ekmek götürmeye başlayabilecekti. Sınırlı sayıda müşteri de alabilseler bu imkanı onlara verecektik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, lütfen temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım ve kısa sürede şehrimizi tekrar turuncudan sarıya, sarıdan maviye döndürelim. Bu bizim elimizde, biz bunu yapabiliriz. Biz bu ülkenin en bilinçli bölgelerinden birinde yaşayan insanlarız, en eğitimli bölgelerinden birinde yaşayan insanlarız. Bu hem sağlığımızı korumak, kendimizin, yakınlarımızın, aile bireylerimizin, eşimizin, dostumuzun, arkadaşlarımızın sağlığını korumak hem de şehrimizdeki, köyümüzdeki esnafımızın da bir an önce ekmek parasına kavuşmasının yolunu açacaktır bize” diye konuştu.

‘KOVİD KIRMIZISINI SEVMİYORUZ’

Vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami derecede uymalarını isteyen Gürkan, “O nedenle lütfen bugünden itibaren temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami derecede, laf olsun diye değil, azami derecede dikkat edelim. Yerel esnafımız çok zor durumda. Alışverişimizi yerel esnafımızdan yapmaya özen gösterelim. Burada ayrımcılık yapmıyoruz ama ulusal marketler zaten bir şekilde sorunlarını çözüyorlar. Ama mahalle bakkalının, yerel kuruyemişçinin size ihtiyacı var. Lütfen esnafımıza bu desteği çok görmeyelim. Mümkün olduğu kadar onlardan alışveriş yaparak bu zor süreci imece ruhuyla aşalım. Halkımızdan talebimiz budur. Bir an önce kurallara uyarak, şu kırmızıdan kurtulmayı istiyoruz. Evet Edirne Kırmızısı bizim aşkımızdır ama kovid kırmızısını sevmiyoruz. Lütfen el birliğiyle kovid kırmızısından bir an önce kurtulmamızı sağlayalım ki esnafımız da derin bir nefes alsın” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI