Muğla merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY’nin ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik 15’i muvazzaf 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI KARARI

Muğla merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY’nin ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik 15’i muvazzaf 17 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin ‘TSK’daki mahrem yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15’i muvazzaf 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ile astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun’da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

İZMİR’DE 2 ASKER GÖZALTINDA

Muğla merkezli 14 ilde yapılan, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, İzmir’de görev yapan bir astsubay gözaltına alındı. Astsubayın Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında bir asker daha gözaltına alındı. Bu askerin görev yerinin Muğla olduğu, ancak İzmir’de yakalandığı belirtildi.



FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 15 GÖZALTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10’u aktif, 5’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2’si meslekten ihraç edilmiş ve 3 emekli asker olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.