Çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan şüpheli, yakalandı

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, alışveriş yaptıktan sonra ödemeyi İsviçre Frank’ı diye Danimarka Kron’u ile yapan R.E.A. (44), polis ekiplerince bir restoranda yemek yediği sırada yakalandı.

​Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir telefon dükkanından dolandırılma şikayeti aldı. Araştırma başlatan ekipler, bir şüphelinin iş yerine geldiğini ve telefon satın aldığını, ödemeyi ise İsviçre Frank’ı diye Danimarka Kron’u vererek yaptığını tespit etti. İş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan R.E.A. (44) olduğunu tespit etti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık faaliyetini sürdüren R.E.A., polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Konak ilçesindeki restoranda yemek yediği sırada yakalandı. Gözaltına alınan R.E.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. R.E.A.’nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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