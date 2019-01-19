Gazeteci Yılmaz Özdil’in Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan “Mustafa Kemal” isimli kitabı aylardır “en çok satan kitaplar” listesinde ilk sırada yer alıyor.

Kitabın satışının korsanlarıyla birlikte bir milyon adete ulaşması, hatta bunu aşması sürpriz olmayacak.

++

Kitapta büyük kurtarıcının hayatını akıcı bir hikaye tadında okuyorsunuz. Sayfalar su gibi akıp gidiyor.

Ama kitabın şu önemli eksiğini de görmezden gelmemek gerekiyor:

Özdil, hangi kaynaklardan yararlandığını belirtmemiş. Sadece birkaç yerde birkaç kitaba atıf var.

Oysa, örneğin İpek Çalışlar’ın Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan “Mustafa Kemal Atatürk-Mücadelesi ve Özel Hayatı” kitabında 600’ü aşkın kitap, tez, makale, gazete haberi ve televizyon programına atıfta bulunuluyor. Üstelik Çalışlar’ın kitabı Atatürk’ün hayatının tamamını da değil sadece 1927’e kadar olan bölümünü anlattığı halde.

Prof. İlber Ortaylı’nın Kronik Yayınları’ndan çıkan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” kitabında ise yararlanılan 146 kaynağın isimleri tek tek sayılıyor.

++

Çok satan bir kitap yazmak elbette çok önemlidir.

Lakin bırakınız çok satanı, yazılan her kitapta yer alan bilgi, belge, anı ve anekdotların kaynağının belirtilmesi de yerine getirilmesi zorunlu bir etik kuraldır herhalde.

Bu kurala uyulmayışın derin hayal kırıklığını yaşadım Özdil’in kitabını okurken.

++

Söz konusu kitabın yayın yönetmenliğini değerli edebiyat adamı Enis Batur yapmış.

Batur, keşke, “Hangi yazarlardan, hangi kitaplardan yararlanıldığını mutlaka belirtelim” uyarısında bulunsaydı Özdil’e.

++

Ve son bir not daha:

Özdil’in kitabı baştan sona neredeyse “kaynaksız” ilerlerken, sayfalar arasında şu notu görmek şaka gibi geldi bana:

“Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni alınmaksızın, hiçbir şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.”