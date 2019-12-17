Libya’ya asker göndermeyi de kapsayan askeri işbirliği anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

25 Aralık’ta Genel Kurul’da ele alınacak.

Anlaşmanın, Ak Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yani, önümüzdeki yıl Libya’daki mevcut hükümet, “Ülkemdeki iç savaşta başarılı olmak için Türk askerine ihtiyacım var” derse, Mehmetçiğimiz uçaklar ve gemilerle bu ülkeye gidip iç savaşın bir tarafı olarak çatışmaların içinde yer alacak.

++

Türk halkı, Suriye ve Irak’ta operasyonlar düzenlenmesini, üsler kurulmasını yürekten destekledi. Çünkü, PKK terörünün etkisiz hale getirilmesi, sınırımızda bir terör devletinin kurulmasının önlenmesi için bunun gerekli olduğunu görüyordu.

Ama, halkın, Libya’ya asker gönderilmesi konusunda aynı desteği vereceğini hiç sanmıyorum.

Çoğunluğun, bunun çok riskli, çok tehlikeli bir hamle olduğunu düşündüğünden eminim.

++

Libya’da halen bir mevcut hükümet var, bir de onu devirip başa geçmeye çalışan Halife Hafter liderliğindeki güçler…

Bunlar arasında kanlı çatışmalar sürüyor.

Rusya, Halife Hafter güçlerini destekliyor, silah veriyor, askeri personel gönderiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de Halife Hafter güçlerinin yanında yer alıyor, onlara silah ve teçhizat yardımında bulunuyor.

Bir diğer deyişle, Türkiye, Libya’daki mevcut hükümetin yanında yer alarak Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin karşısına çıkmış oluyor.

++

Son sözüm şudur:

Aman dikkat!