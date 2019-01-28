Fazla para harcamanın psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, “Eğer herhangi bir insan bütçesinin ötesinde bir para harcıyorsa kompulsif alışveriş bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık söz konusudur” dedi.



Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Yıldırım ilçesinde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Mehmet Adnan Soyudemir, parasını harcamış olduğu için tartıştığı 32 yaşındaki kızı Ayşe Soyudemir’i 14 yerinden bıçaklamıştı. babaSoyudemir’in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, “Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yapmış olduğu borçları ödüyordum” söylediği öğrenilmişti.

Olayı değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, “Cinayet evrensel bir sorun. ama iki olay benim çok dikkatimi çekti. Bir tanesi bir babanın kızını çok para harcıyor diye öldürmesiydi. Bu vakada aklıma kızda bir bipolar bozukluk ya da borderline bozukluk gibi bir hastalık olup da ona bağlı olarak para harcama olur mu diye soru geldi. Dolayısıyla ben o babanın kızını çok para harcıyor diye psikiyatriste ya da psikoloğa götürmesini tercih ederdim” dedi.

MUTLAKA TEDAVİ OLUNMALI

Bu olaydan yola çıkarak fazla para harcamanın psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, “Eğer herhangi bir insan bütçesinin ötesinde bir para harcıyorsa kompulsif alışveriş berbatlığı dediğimiz bir rahatsızlık söz konusudur. kişi adeta o rahatsızlıkta para harcamadan duramıyordur. Kompulsif istifçiler var. Her bulmuş olduğu şeyi alıp evine götürür, atamaz, biriktirir evi çöp haline getirir. Bunlar da alışveriş yapıyorlar. Ve alışverişi hiçbir biçimdedurduramıyorlar. Bipolar dediğimiz rahatsızlıkta özellikle hipomanik ya da manik süreçler dediğimiz süreçte de kişinin uykusuzluk, çok konuşma, acele öfkelenme, çevreyi dinlememe gibi şikâyetlerin yanı sıra özellikle tutarsız ve korkunç bir para harcama görüyoruz. Kredi kartları komple kapanabiliyor, diğerlerinden ciddi borçlar alınabiliyor. Hatta çok düşük fiyatlara emlakler satılabiliyor. Bu cins durumlarda da son derece dikkatli olmak gerekiyor. kesinlikle kişinin tedavi olması gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu.

“ZAMANINDA MÜDAHALE İLE ÖNLENEBİLİRDİ”

Bahsi geçen olayda zamanında müdahale yapılmasıyla durumun önüne geçilebileceğinin altını çizen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, “Özellikle bir çocuk çok para harcıyorsa, bir kişi evine kapanıp, pek dışarı çıkmak istemiyorsa çok çabukbir psikiyatrik yardım öneriyorum” ifadelerini kullandı.