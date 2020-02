Alt yazılı film seyredilmeyen ülke Amerika’da Kore dilinde çekilen Parazit Oscarları sildi süpürdü…



Hatırlarsanız…2020 Oscar Ödülleri için baba dallarda ki ganyan plase (1ve2) tahminlerimi yazmış(https://sonsoz.com.tr/92-oscar-tahminlerim/ve benimkileri fazla ortodoks bulabilirsiniz. Sizde yapın 10 Şubat’ta bakarız falımıza… demiştim.



Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 92. kez sahiplerini bulurken ekran başına oturup baktım falımıza. İyi geceler en yargıcı olarak uykusuzluğa alışığım, geceyi izlemekten zorlanmadım. Malum tüm otoriteler Dolby Theatre’da ki ödüllerin “En İyi Kadın Oyuncu’da” Renee Zellweger’e, “En İyi Erkek Oyuncu’da” Joaquin Phoenix’e, “En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu’da” Laura Dern’e, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’da” Brad Pitt’in alacağından emindiler. “En İyi Film’de” 1917, “En İyi Yönetmen’de bu filmin yaratıcısı Sam Mendes olacaktı. Herkes ters köşe oldu..Ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin yıldız kümesi The Irıshman’i sıfır çekerken no name Koreli Yönetmen Bong Joon-ho güle oynaya bütün ödülleri topladı.



Maç yazısı akışında olacak ama son tahlilde Oscar’lar da yarışma..

Göz kamaştırıcı kırmızı halı geçişleri ve görkemli açılış sonrası Brad Pitt’in ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’yu kapmasıyla başladı gece. Al Pacino veya Antony Hopkins’i tahmin ettiğim için otoritelerden ilk golü yedim böylece.

En iyi animasyon ‘Toy Story 4’un olurken, en iyi kısa animasyon ‘Hair Love’un oldu. En iyi özgün senaryoyu Parazit ile Bong Joon Ho ve Han Jin Won ödülü aldılar.



En iyi uyarlama senaryoyu Taiko Waititi’nin Jojo Rabbit ile alması ve bunu benim bilmiş olmamla moralim yerine geldi. ‘En iyi prodüksiyon tasarımını’da Once Upon A time in Hollywood ile bilince değmeyin keyfime oldum.

‘En İyi Kostüm Tasarımı’nı da Little Women’ın alacağını bildim iyi mi? En İyi Belgesel’de ödülü siyasal ağırlıklı American Factory’e gidince benim duygusal tahminim Honeyland (Bal Ülkesi) havada kaldı. En İyi Yardımcı





Kadın Oyuncuyu, bir sürpriz yaşanmadan, benim de tahmin ettiğim gibi Marriage Story’de ki muhteşem oyunculuğuyla, Hollywood’un sanatçı aile kızı Laura Dern aldı.

En iyi Görüntü Yönetmeni ödülünü Roger Deakins 1917 filmiyle aldıktan sonra “En İyi Kurgu” dalında Asfaltın Kralları/ Ford vs Ferrari ile Michael McCusher sürpriz yaptı.

En İyi Görsel Efekt’de otoritelerin söylediği 1917’ye gitti. En iyi makyaj ve saç tasarımını Bombshell’in alacağını bildim. En İyi Uluslararası Filmi Parasite alınca Pedro Almadovar seveni olarak ters köşeye yattım. En İyi Film Müziği Joker ile Hildur Gudnadöttir’in oldu. En Özgün Şarkı (I am Gonna)Love Me Again/Rocket Man ile büyük usta Elton John’a gitti. En İyi Yönetmen ödülünü, Tarantino, Martin Scorsese ve Sam Mendes gibi ustalar arasından sıyrılarak Parasite ile Bong Joon_ho alınca hepimiz tuş olduk. Son üç büyük ödüle geldiğimizde;



En İyi Erkek Oyuncu beklendiği gibi Joker ile Joaquin Phoenix’in oldu. Judy rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” Reneé Zellweger oldu. Konuşmasında ödülü Judy Garland adına aldığını söyledi. Heyecan doruk yaparken finalde geldik dayandık “En İyi Film ödülüne”. İngilizce dilinde çekilmeyen ilk film olarak Parasite en iyi film olurken beklenti kırıklığına uğramadığımı söyleyemeyeceğim.