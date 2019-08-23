Çocukluk dönemi bitti…

-Askeri vesayeti kaldırdığı için başarılıdır.
-2002’den bu yana girdiği seçim ve referandumlardan birinci çıktığı için başarılıdır.
-Köprüler, yollar, otoyollar, barajlar yaptığı için başarılıdır.
-Yurdun dört bir yanına hava yolu ile ulaşılmasını sağladığı için başarılıdır.
-Büyük şehirlerde metro ağını genişlettiği için başarılıdır.
-Yüz binlerce aileyi konut sahibi yaptığı için başarılıdır.
-Toplu mekanlarda sigara içilmesini yasakladığı için başarılıdır.
-Terörle mücadeleyi etkin biçimde sürdürdüğü için başarılıdır.
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17’sini tamamlayıp 18’inci yaşına basan Ak Parti’yi bunlar için kutlamak gerekir.
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Gelelim, madalyonun diğer yüzüne:
-FETÖ’nün cemaat adı altında devlet içinde yapılanmasına yıllarca seyirci kaldığı için başarısızdır.
-Hukuk sisteminin tarafsız ve bağımsız olmasını sağlamak bir yana, bunun tam aksi kararlar aldığı ve uygulamalar yaptığı için başarısızdır.
-Devlet kurumlarında liyakate önem vermediği için başarısızdır.
-Kamu yönetiminde şeffaflığı lüks gibi gördüğü için başarısızdır.
-Medyayı ağır baskı altına aldığı için başarısızdır.
-Eleştirileri düşmanlık gibi algıladığı için başarısızdır.
-Ortadoğu’da maceracı bir dış politika izlediği için başarısızdır.
-Başta Suriye’den olmak üzere dünyanın dört bir yanından 4 milyon mültecinin gelip yerleşmesine göz yumduğu için başarısızdır.
-Şehirlerde altyapıya önem vermediği, dikey yapılaşmayı tercih ettiği, estetiği göz ardı ettiği için başarısızdır.
-Depreme karşı gerekli hazırlıkları yapmadığı için başarısızdır.
-Tarım ve hayvancılığa önem vermediği, bu nedenle köylerden büyük kentlere göçü hızlandırdığı için başarısızdır.
-İşsizliğe çare bulamadığı için başarısızdır.
-Eğitim sistemini ülkenin ihtiyacı olan elemanları yetiştirecek şekilde düzenleyemediği için başarısızdır.
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Evet, Ak Parti, 17’inci yaşını tamamladı, 18’inci yaşına bastı.
Bir diğer deyişle çocukluk dönemi bitti, yetişkinlik dönemi başladı.
Bundan böyle yetişkin sorumluluğu içinde hareket etmesi samimi dileğimdir.