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Yazarlar

Çocukluk dönemi bitti…

Nuri Kayış
Nuri Kayış

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-Askeri vesayeti kaldırdığı için başarılıdır.

-2002’den bu yana girdiği seçim ve referandumlardan birinci çıktığı için başarılıdır.

-Köprüler, yollar, otoyollar, barajlar yaptığı için başarılıdır.

-Yurdun dört bir yanına hava yolu ile ulaşılmasını sağladığı için başarılıdır.

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-Büyük şehirlerde metro ağını genişlettiği için başarılıdır.

-Yüz binlerce aileyi konut sahibi yaptığı için başarılıdır.

-Toplu mekanlarda sigara içilmesini yasakladığı için başarılıdır.

-Terörle mücadeleyi etkin biçimde sürdürdüğü için başarılıdır.

++

17’sini tamamlayıp 18’inci yaşına basan Ak Parti’yi bunlar için kutlamak gerekir.

++

Gelelim, madalyonun diğer yüzüne:

-FETÖ’nün cemaat adı altında devlet içinde yapılanmasına yıllarca seyirci kaldığı için başarısızdır.

-Hukuk sisteminin tarafsız ve bağımsız olmasını sağlamak bir yana, bunun tam aksi kararlar aldığı ve uygulamalar yaptığı için başarısızdır.

-Devlet kurumlarında liyakate önem vermediği için başarısızdır.

-Kamu yönetiminde şeffaflığı lüks gibi gördüğü için başarısızdır.

-Medyayı ağır baskı altına aldığı için başarısızdır.

-Eleştirileri düşmanlık gibi algıladığı için başarısızdır.

-Ortadoğu’da maceracı bir dış politika izlediği için başarısızdır.

-Başta Suriye’den olmak üzere dünyanın dört bir yanından 4 milyon mültecinin gelip yerleşmesine göz yumduğu için başarısızdır.

-Şehirlerde altyapıya önem vermediği, dikey yapılaşmayı tercih ettiği, estetiği göz ardı ettiği için başarısızdır.

-Depreme karşı gerekli hazırlıkları yapmadığı için başarısızdır.

-Tarım ve hayvancılığa önem vermediği, bu nedenle köylerden büyük kentlere göçü hızlandırdığı için başarısızdır.

-İşsizliğe çare bulamadığı için başarısızdır.

-Eğitim sistemini ülkenin ihtiyacı olan elemanları yetiştirecek şekilde düzenleyemediği için başarısızdır.

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Evet, Ak Parti, 17’inci yaşını tamamladı, 18’inci yaşına bastı.

Bir diğer deyişle çocukluk dönemi bitti, yetişkinlik dönemi başladı.

Bundan böyle yetişkin sorumluluğu içinde hareket etmesi samimi dileğimdir.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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