Salgın döneminde Covid-19’a yakalanma endişesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle aşı takviminin aksatılmaması konusunda ailelere uyarılarda bulunan Uzman Dr. Ayça Sözen, aşıların aksatılması sonucunda dünya genelinde çocukların difteri, kızamık ve çocuk felci gibi aşı ile önlenebilir hastalıkların riski altında olabileceğine dikkat çekti.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Uzman Dr. Ayça Sözen aşılama ile ilgili sağlık kuruluşlarının yaptığı açıklamaları hatırlattı. Dr. Sözen, aralarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Küresel Aşı İttifakı’nın da (GAVI) yer aldığı çok sayıda uluslararası sağlık kuruluşunun yaptığı açıklama ile çocukluk çağı aşılarının aksatılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Dr. Sözen, aşıların aksatılması sonucunda dünya genelinde çocukların difteri, kızamık ve çocuk felci gibi aşı ile önlenebilir hastalıkların riski altında olabileceğini ifade etti.