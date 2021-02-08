Çocukluğundan gelen tutkuyla yaban hayvanlarını doğal yaşamlarında görüntülüyor

Sivas’ta çocukluk çağında izlediği belgesel filmlerin etkisiyle yaban hayatına ilgi duymaya başlayan üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, 4 yılda 250 kuş türü ile çeşitli kara hayvanlarını görüntüleyerek doğadaki yaşam üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

İlkokul yıllarında akranlarının aksine çizgi film yerine belgesel filmler izlemeyi tercih eden Aslan (24), ilk fotoğraflarını babasının yurt dışından getirdiği filmli fotoğraf makinesiyle çekmeye başladı.



O dönemde evcil hayvan fotoğraflarıyla okulun panosunu süsleyen Aslan, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı olma hayaline ise üniversite yıllarında kavuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aslan, ilk profesyonel fotoğraflarını 2017 yılında çekti.

Aslan, yaklaşık 4 yıldır Sivas ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yaban hayatını hem fotoğraflıyor hem de görüntülerini kayda alıyor.

Sayıları gittikçe azalan hayvanları görüntüleyerek çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Aslan’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ise binlerce beğeni alıyor.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa ve yaban hayatı tutkusunun ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

Çocukluğunda izlediği belgesel filmlerin etkisinde kalarak yıllar sonra bu alana yöneldiğini anlatan Aslan, “Akranlarım çizgi filmlerle ilgilenirken ben belgesel yapımları izliyordum. Sonrasında üniversite yıllarında yaban hayatı fotoğrafçılığına merak sardım ve bu işe başladım. Yaklaşık 4 yıldır da yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görüntülüyorum.” dedi.