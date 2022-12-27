Çocuklarını alıkoyup kendisine vermediği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu

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Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da Büşra Metin (25), ilk evliliğinden olan biri 4, diğeri 8 yaşındaki 2 çocuğunun eski eşi tarafından kaçırıldığını, velayetlerinin kendisine olmasına rağmen çocuklarını alamadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin çocuklarını okula göndermek yerine çalıştırdığını öne süren Büşra Metin, “Ben onların okula gitmesini, iyi bir eğitim almasını istiyorum. Ne olur bana yardım edilsin, çocuklarıma kavuşayım” diyerek gözyaşı döktü.

Isparta Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Büşra Metin, Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde yaşayan eski eşi B.Ş.’nin (31) 19 aydır çocuklarını alıkoyduğunu ve kendisine vermediğini, haciz yoluyla geri alma işleminin ise B.Ş. tarafından görevli memura mukavemet göstermek suretiyle engellendiğini iddia etti. 2021 yılı şubat ayında 8 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanma ile noktaladıklarını ve anlaşma gereği çocukların velayetinin kendisinde olduğunu söyleyen Büşra Metin, eski eşinin çocukları görmek istediğini, kendisinin de 17 Mayıs 2021 tarihinde teslim ettiğini belirterek, “Çocukları geri almam gereken tarihte geldiğimde B.Ş. çocukları saklayarak bana geri vermedi. Biz yasal yollardan almak için girişimde bulunduk ancak şahıs bu suçtan ceza almasına rağmen bize çocukları geri vermedi” dedi.

‘ÇOCUKLARIMI ÇALIŞTIRIYOR’

Eski eşi B.Ş.’nin belde dışında babasına ait konutta çocuklarla beraber yaşadığını ve 8 yaşındaki oğlu Hasan ile 4 yaşındaki kızı Aslı’yı köyde çalıştırdığını iddia eden Büşra Metin, “Oğluma dağda hayvan otlattırırken kızıma saman çektiriyor. Kızım anasınıfına oğlum ise ilkokula gitmesi gerekirken okula dahi göndermiyor. Kaç kez kendisinden çocukları geri istediysem de geri vermedi. Çocuklarım mağdur. Ben onların okula gitmesini, iyi bir eğitim almasını istiyorum. Ne olur bana yardım edilsin, çocuklarıma kavuşayım” diyerek gözyaşı döktü.

‘ÇOCUKLARIMIN BANA GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUM’

İlk eşinden boşandıktan sonra tekrar evlendiğini ve Hatay’da yaşadığını kaydeden Büşra Metin, 2021 yılı mayıs ayından bu yana çocukları alabilmek için Isparta’ya defalarca geldiğini ancak eli boş döndüğünü söyledi. 2 çocuğunu aylardır göremediğini ve kokularını bile özlediğini kaydeden Büşra Metin, eski eşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, yaptığı eylemin suç olmasına rağmen bir kanuni yaptırımda bulunulmadığını belirterek, “Adaletin bir an önce tecelli etmesini ve çocuklarımın bana geri verilmesini istiyorum” dedi.

‘BABA MEMURA MUKAVEMET GÖSTERDİ’

Avukat Hüseyin Küçükkoyuncu da müvekkili Büşra Metin’in son olarak önceki gün yeniden Isparta’ya gelerek, çocukların velayete istinaden zorla alınması için mahkeme kararı çıkarttığını anlattı. Avukat Küçükkoyuncu, “Müvekkilim çocuklarının daha sağlıklı ortamda büyümesi ve iyi bir eğitim almasını istiyor. Çocukların velayeti kendisinde olmasına rağmen baba görüş gününde kendisine teslim edilen çocukları geri vermeyince biz adli kanallardan çocukları almak için girişimde bulunduk. Şahıs kimi zaman kaçırarak kimi zaman yalan söyleyerek çocukları geri vermiyor. Son olarak 26 Aralık tarihinde haczen alınması kararı ile kolluk kuvvetleri ve icra memurları eşliğinde Sarıidris beldesine gittik. Hasan evin önünde oynuyordu ve icra memuru tespit yaparak Hasan’ı elinden tuttu. Ne var ki baba B.Ş. memura mukavemet gösterince çocuğu bırakmak zorunda kaldı ve kolluk kuvvetlerinin gözü önünde cereyan eden bu olay sonrasında çocuk ormana doğru kaçtı” diye konuştu.

‘DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI’

B.Ş. hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduklarını ve bundan dolayı ceza almasına rağmen hala ısrarını sürdürdüğünü kaydeden avukat Küçükkoyuncu, “Biz dün yaşanan olaydan sonra 6284 sayılı yasa gereğince önleyici koruma tedbirleri alınması için mahkemece kolluk kuvvetlerine talimat verilmesi için Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunduk. Bunun sonucunu bekliyoruz. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ama maalesef ülkemizde adalet mekanizması çok yavaş işlemektedir. Her geçen gün hem müvekkilim hem çocukların mağduriyeti daha da artmaktadır” dedi. (DHA)

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