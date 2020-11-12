Çocukların yazdığı mektup karşılık buldu; ilçedeki park yenilendi

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Sultanbeyli’de 3 çocuk mahallelerindeki parkın yenilenmesi için belediye başkanı Hüseyin Keskin’e mektup yazdı. Mektuba kayıtsız kalmayan Keskin’in talimatıyla park 1 hafta içinde yenilenerek açıldı. Parkın açılışında konuşan Keskin, parkı yenileyip, çocuklara teslim ettiklerini dile getirdi.

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan Ali Kemal Aydın, Ecrin Elif Mercan ve Aslan Celal Mercan mahalledeki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın yenilenmesi için Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e mektup yazdı. Keskin, mektubu alınca çocukların isteklerini yerine getirmek için harekete geçerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne parkın yenilenmesi için talimat verdi. 1 hafta içinde yenilenen park açıldı. Parka yerleştirilen banklar, sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak yapıldı. Mektubu yazan çocuklar, zeminin ve oyun aletlerinin yenilendiği parkı çok beğendiklerini söyledi.

“PARKI YENİLEYİP, ÇOCUKLARA TESLİM ETTİK”

Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çocuklarımızdan mektup aldım, parklarının yenilenmelerini istediler. Mektup üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gerekli talimatları verdik. Bu süreçte evlatlarımızla da nasıl bir park istediklerine yönelik görüşmeler yaptık. Parkı yenileyip, bugün kendilerine teslim ettik. Sordum, çocuklar parkın yeni halini beğenmiş” dedi.

SOSYAL MESAFELİ ALANLAR OLUŞTURDUK

Mahalledeki gençlerin taleplerine göre parkları yapıp, yenilediklerini belirten Keskin, “Mahalle arasında küçük bir park, hızlıca 1 hafta içerisinde yenileme çalışmasını tamamladık. Diğer mahallelerdeki park ve bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Mahallenin gençlerine soruyoruz nasıl isterlerse öyle çalışıyoruz. Kovid-19 salgını devam ediyor o yüzden parklarda da sosyal mesafeli alanlar oluşturuyoruz. Bankları sosyal mesafeye göre yaptık” diye konuştu.

“PARK YENİLENDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

12 yaşındaki Ali Kemal Aydın, “Parkımız yenilendiği için mutluyum, belediye başkanına teşekkür ediyorum. Önceden parkta spor aletleri vardı arkadaşımız ‘parkın yenilenmesi için mektup yazalım’ dedi, yazıp gönderdik. Sonra da yenilediler, çok beğendik” dedi.

ÇOCUKLAR BELEDİYE BAŞKANINA MEKTUP YAZDI

10 yaşındaki Ecrin Elif Mercan ise “Parktan sıkılmıştık, salıncaklar paslanmış ve eskimişti. Spor aletlerinin oturulacak yerleri kırılmıştı. Belediye başkanına mektup yazma fikri aklıma geldi ve arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Mektubu yazdık, götürüp belediye çalışanlarına başkanımız Hüseyin Keskin’e ulaştırsınlar diye verdik. Mektupta, ‘parkın yenilenmesini istiyoruz’ diye yazdık. Park, çok güzel olmuş çok beğendik teşekkür ediyoruz. Salıncakta sallanmayı ve kaydıraktan kaymayı çok seviyorum” diye konuştu.

11 yaşındaki Aslan Celal Mercan da “Parkın yeni halini çok sevdim, çok güzel oldu. Çalışanların ellerine, kollarına sağlık. Biz burada çok eğleniyoruz. Tahterevalliyi ve kaydırakta oynamayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Keskin, parkın açılışından sonra çocuklara, Cahit Zarifoğlu’nun Küçük Şehzade kitabını hediye etti.