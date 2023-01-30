Çocukların Tarihsel Gerçeği

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Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Gazeteci Uğur Mumcu ölüm yıldönümü kapsamında ‘Eğitim Sistemimiz İçinde Çocukların Korunması’ adlı panel gerçekleşti. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın düzenlediği organizasyonda, evrensel bağlamda çocuk işçilerin yaşadıklarına değinildi.

Hazal Ergen/Ankara

Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan ve Doç. Dr. Ayhan Ural’ın konuşmasıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ‘Eğitim Sistemimiz İçinde Çocukların Korunması’ adlı program düzenlendi. Zarife Sakarya moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara izletilen videolarla desteklendi.

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Eğitim Denetimi Çok Önemli

Moderatör Zarife Sakarya: “ Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM)’e yönelenler var. Benim lise 1. sınıftan çok sorunlu bir öğrencim vardı, olay çıkarırdı. Ailesini çağırdım, aileyle konuşuyoruz. Bizimki Anadolu Lisesi. Sonra okuldan aldılar, anne boynunu bükerek konuştu; bir kuaförün yanına verdik daha sonra alem yapmaya başlamışlar, dedi. Dükkanı kapatınca böyle ortam kurmuşlar. Hiçbir denetim yok, devletin çocuğu teslim ettiği adamın ne insan psikolojisinden, sosyolojiden pedogojiden anladığı yok. Maaşını, sigortasını da siz veriyorsunuz. Tanımadığı bir adama teslim ediyorsunuz. Sadece bir hafta kalmış. Yine çok sorunlu olan bir öğrencimizin teslim edildiği adam, kendisini kilitlemiş, evire çevire dövmüş. Hala kamuoyunda iyi olduğuna dair propaganda yapılıyor.

Bu yıl en çok konuşulan konulardan biri de çocukların ekonomik durumunun büyük facialara yol açmasından sonra sendikalar da bu konuda duyarlılık gösterdi aslında bir kamuoyu oluştu. Örneğin kantin kapandı, kantinciyle konuştuk; çocuklar artık alışveriş yapmıyor, dedi. Ben de yüksek kira ile ihaleyi almıştım dedi, feshetti ve gitti. Sonrasında öyle olaylara tanık oldum ki şaşırdım. Çankaya Belediyesi de öğrencilere öğle yemeği dağıtıyordu. Bana göre eğitimin şimdiki acil sorunu beslenme. Aç, kahvaltı etmemiş çocuğun derse odaklanması mümkün değil. Tatile girmeden çocuklara bir kağıt dağıttım, sizce eğitimin 3 önemli sorunu nedir diye sordum, ad yazdırma zorunluluğu yoktu. Dün akşam onlara bir göz attım; ilki odaklanamama sorunu ikincisi öğretmenlerle ve aileyle iletişimin sıkıntılı olduğunu yazmışlar. Bu çocukları eğitip aydınlatıp özgürleştirip hayata salan bir ülkenin bugün bu perişanlığı yaşamasını anlamak mümkün değil. 1940’lı yıllarda 2. Dünya Savaşı’nın tam ortasında büyük bütçe payı savunmaya ayrılmışken bugün ülkenin yaşadığı bu dramı sorunların bir türlü çözülemeyişinde kasıtlı gibi görüyorum. Bilerek çözülmüyor diye düşünüyorum” beyanlarında bulundu.

Farklı Dönemlerde Farklı Yerlerde Çocuklar Kullanıldı

Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan: “Çocuklarla ilgili acil sorun o kadar çok ki dünyadaki çocukların eğitime erişimi önündeki en büyük engel, çocuk işçiliğidir. Biz, eğitimciler bile bunun farkında değiliz. O kadar olay var ki bu konuyla ilgili. 20 ilde bu konuyla ilgili koşturuyoruz. Çocuk işçiliği söz konusu olduğunda İkbal Mesih’den bahsetmeden geçemeyeceğim” dedi.

İzletilen videoyu göre İkbal Mesih, Pakistan’da çocuk işçiliği ile ilgili katledilen en genç kahramandır. Çok küçük yaşta halı fabrikasında, çok az beslenerek çalışmış çocuklardan biriydi. Halı dokumak için küçük eller gerektiğinden çocukları hayatta tutacak kadar karınları doyuruluyordu. 10 yaşına gelmesine rağmen yeterli beslenemediği için 5 yaşında bir çocuk gibi duruyordu. Daha sonra insan hakları ödülü olarak aktivist olurken suikaste uğradı.

Ucuz İş Gücü: Çocuklar

Gülcan: “ Pakistan gibi çocuk işçiliği olan ülkelerde bu sorun acaba bitti mi? Nereye geldik? Çok büyük bir değişiklik olmadı. En başta çocuk işçiliğini; çocuğun saygınlığını azaltan işler olarak tanımlamak gerekiyor. Uluslararası tanımlara baktığımızda çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal veya eğitsel gelişimine zarar veren işler olarak tanımlayabiliriz. Bunları birbirinden ayırmamız gerekir. En önemli şey, çocuğun potansiyelini tespit etmek. Çocuğun doğal gelişimi aksamamalıdır. Elindeki çapayı atıp istediği zaman oynamaya gidebiliyorsa o çocuk işçiliğinden söz etmiyoruz demektir. Nedenleri nedir? Elbette yoksulluk ilk sırada gelir. Önümüzdeki günlerde yine farklı illere gideceğim, orada aileleri bilgilendireceğim. Mesela Urfa’yı dikkat alırsak gelenekselleşmiş bir yapı var. Ailenin durumu iyi de olsa çocukların sömürülmesi alışkanlık haline gelmiş. Urfa’nın bir mahallesinde 252 tane okul var. Bu okulların Mayıs ayından itibaren sınıf mevcudu 72’den 30’a düştü. Geleneksel hayat tarzı olarak bile karşımıza çıkıyor. Tarım işçiliği Nisan, Mayıs’ta başlıyor, Kasım’ın sonuna kadar devam ediyor. Ucuz iş gücüne olan talep var. Tarihsel olarak baktığımızda çocuk işçiliği insanlık tarihi kadar eskidir. Çoğu zaman sanayi devrimi de örnek verilir. Hayır, Mısır piramitlerinde, Çin Seddi temellerinde kazı yapılsa çocukların kemikleri şimdi bile açığa çıkabilir. O halde çocuklar, tarihin her döneminde en korumasız, en çok sömürülen işgücü karşımıza çıkıyor. 2. sırada tabii kadınlar var. Burada Uğur Mumcu’da bir gönderme yapmak gerekiyor. O tabii kadınlar, çocuklar gibi korumasız olanların her zaman haberini yapmış, bu konuya ilgimizi çekmiştir. 30 yıl önce bugün onun cenazesini yağmurda Cebeci Mezarlığı’na kadar taşıdık. En çok da kimsesiz çocuklar, günümüzde bile devletin koruması altında bile büyük istismarlara maruz kalabiliyorlar. Londra’da baca temizliğinde, yetişkinlerin dar bacayı temizleyemediklerinden, ufak olmalarından dolayı çocuklar kullanılıyor. Çocukların bir kısmı orada sıkışıp kalabiliyor, çok sayıda çocuk hayatını kaybedebiliyor. Bir süre sonra bacalar yakıldığında kokular gelince anlaşılıyor ki orada çocuk kalmış. Heidi çizgi filminde bildiğimiz gibi Heidi’nin ayakları çıplaktır. Bu durumun onun köle olduğuna dair karşı tarafa verilen mesaj olduğu üstünde duruluyor. İsviçre ülkesi de çocuk sömürüsü konusunda maalesef ön plandaydı.

Bizim Hereke Halı Fabrikası’ndan bir fotoğraf var. Bundan 100 yıl önce çekilmiş, çocuklar halı dokuyorlar. 14 saat halı dokuyan bir çocuğun fiziksel, ahlaki, eğitimsel, sosyal gelişimi nasıl olacak diye bir soruyla karşı karşıyayız. Demek ki tarihin her dönemlerinde maalesef çocuklar, ucuz gücü olarak kullanılmış” şeklinde konuştu.

Daha Adil İlkeler Olmalı

Ayhan Ural, durumu siyasi olarak yorumlayarak şu sözlere yer verdi: “Kamu politikası içinde ele aldık. Bu da içerisinde sosyal politika dediğimiz bir eylem alanlı bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. En çok da ayrım gözetmeksizin, herkes için eşitlik ve adalet sağlayacak eylemleri veya çalışmaları kapsadığını biliyorum. Bu noktadan hareketle öne çıkan gereksinim alanlarımızı, toplumsal ve bireysel olarak sağlık, eğitim, ekonomi, kültür alanları diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Temel politika dediğimiz şey, bu alanları kaplamalıdır. Bu noktada bir eşitlik, adalet algısı üretsin, bunu da gerçekleştirsin isteriz. En çok da çocukluk politikası dediğimiz olguyu bu alanda görmemiz gerekiyor. Bu eylem alanını kimler dizayn ediyor, buna da bakmak gerekiyor. Örneğin demokratik bir toplumda bu stratejiler, hepimizin rahatlıkla bildiği gibi uzmanlar, toplumsal temsilciler yer alır. Politikacılar da daha çok eylemsel olarak bunları gerçekleştirir. Ama antidemokratik veya demokratik olmayan toplumlarda süreç böyle işlemez. Bazen gözlemliyoruz.

Çocukluk stratejisine çok genel bilgi olarak söylüyorum ki bilimsel bir dayanak koşturmamız gerekiyor. İdeolojik, felsefi, hukuksal, politik dayanakları olması gerekiyor. Bu dayanaklardan yoksun olarak yaparsak kesinlikle amaca ulaşmak söz konusu olmaz. Bu açıdan zemini sağlam bir şekilde oluşturmak gerekiyor. Bu noktada hepinizin bildiği gibi uluslararası bir takım örgütler ve yasal düzenleme yetkisine sahip olan uluslararası birimler; toplumları, devletleri, hükümetleri belli noktalarda zorluyor. Bu metinleri uymak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama istisnai durumlar veya ihlaller de maalesef yoğun bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. İçinde bulunduğumuz, bildiğimiz bir ideolojik iklim var; neoliberalizm dediğimiz. Toplumcu bir politika beklentisiyle görüşlerimizi söylediğimizde, bize karşı çıkan arkadaşlar olabiliyor: ‘Niye böyle hemen böyle bir yönelim gösteriyorsunuz?’ diye. Neoliberalizm’i iliklerimize kadar yaşıyoruz. Nereden geldiğine bakalım, en çok rahatsızlık duyduğumuz konular eğitimin, sağlığın, sosyal güvenliğin piyasalaştırılması, özelleştirilmesi. Rahatsız olmayanlar da var. Emekçi olarak ifade ettiğimiz sınıfın büyük bir rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Kendi adıma da onların içinde olduğumu belirtebilirim.”