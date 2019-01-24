Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak ‘Getir karneni, al tiyatro biletini’ etkinliği düzenledi.

Etkinlikte sergilenen ‘Beş Haylaz’ oyununa ilginin fazla olması nedeniyle ek seanslar düzenleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sömestr tatilini sanat aktiflikleri ile geçirmeleri için ‘Getir karneni, al tiyatro biletini’ projesini yaşama geçirdi. aktiflik kapsamında karnelerini getiren öğrenciler, tiyatro biletlerini parasız alıyor. uçak Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro etkinliğinde, ‘Beş Haylaz’ adlı oyun sahneleniyor. Oyuna çocukların alakasının fazla olduğunu ifade eden yetkililer, ek oturumlarla talebin karşılanmaya çalışıldığını belirttiler.

Oyunda; çok akıllı olan ve hiç şehri görmeyen Magli’nin bir fırsat yakalayıp, şehre inip, burada da 5 yaramaz arkadaş edinmesi anlatılıyor. Mehmet Ali Açıl’ın yönettiği oyunun müziği Ali Agah Eroğlu’na, sahne fotoğrafları ise Serhat Aladağ ve Esra Yıldız’a ait.